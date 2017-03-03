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В Турции по делу об убийстве посла Карлова арестована россиянка

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В рамках расследования убийства российского посла Андрея Карлова власти Турции допросили и взяли под стражу россиянку, сообщает местная газета Sabah. О том, что турецкая полиция арестовала гражданку РФ Екатерину Б., которая может быть связана с убийцей дипломата, сообщают также телеканал A Haber и издание Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Sabah намекает, что подозреваемая имеет отношение к работе проституток в дорогих отелях. По данным газеты, которую цитирует ТАСС, 33-летняя Екатерина занималась в Анкаре сутенерством, организуя в пятизвездочных отелях встречи местных крупных бизнесменов с женщинами. Также отмечается, что женщина говорила по телефону и переписывалась в WhatsApp с убийцей российского дипломата Мевлютом Мертом Алтынашем. Контакты между ними происходили 21-23 ноября 2016 года. На сайтах всех трех СМИ опубликованы фотографии некой молодой женщины.

Отметим, что в середине февраля турецкая пресса сообщала о задержании еще одного фигуранта дела о громком убийстве. Известны были только инициалы латиницей (E. B.) этого человека, а также то, что он говорил с Алтынашем по телефону.

По данным прессы, в настоящее время россиянка по решению суда находится под стражей в одной из тюрем турецкой столицы. Посольство России в Анкаре не смогло предоставить РИА "Новости" оперативный комментарий в связи с арестом подозреваемой.

Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, сделав несколько выстрелов из пистолета в дипломата, выкрикивал лозунги, объясняя атаку недовольством политикой России в Сирии. Террорист был ликвидирован полицией. В результате атаки пострадали еще два человека.

В МИД РФ произошедшее назвали терактом, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Карлову посмертно присвоили звание Героя России.

Сразу после инцидента были арестованы два сообщника Алтынаша, затем полиция взяла под стражу еще трех человек. Как сообщалось, это четверо курсантов полицейского училища, где учился убийца, а также их куратор, которого власти считают активистом организации Фетуллаха Гюлена. Курсантам было предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

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