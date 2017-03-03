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Жестокое убийство в Палдиски: суд приговорил несовершеннолетнего к девяти годам тюрьмы

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Харьюский уездный суд сегодня признал 17-летнего Магнуса виновным в убийстве с целью грабежа или интересах личной выгоды, и приговорил его к девяти годам тюремного заключения, сообщает Postimees.

Магнуса признали виновным в жестоком убийстве.

В октябре прошлого года на улице в Палдиски был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями. Личность жертвы не могли установить несколько дней.

Согласно обвинению, 17-летний Магнус 30 октября прошлого года в период с 01.00 до 07.30 в Палдиски, на улице за магазином Grossi напал на Романа и нанес ему сильный удар по голове. Когда жертва от полученного удара упала на землю, Магнус оттащил его в кусты и снял с него спортивную куртку, положил ее в свою сумку и стащил с лежащего на земле мужчины спортивные штаны.

После этого Магнус нанес в живот еще живой жертве 11 ранений складным ножом (длина лезвия 86-110 мм и толщина 2 мм). От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Мать осужденного несовершеннолетнего должна будет выплатить за производственные издержки 5366 евро. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАнесовершеннолетнийпалдискиприговорсудубийство
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Сегодня утром в 7.30 в полицию сообщили, что в Палдиски на улице был найден мертвый мужчина с ножевыми ранениями, сообщает Postimees.
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