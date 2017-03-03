Эксперимент Postimees: в кассах самообслуживания эстонских Rimi продукты стоят дороже?

Для сравнения цен были взяты два товара, которые необходимо взвешивать, — фруктовый салат и большая желтая дыня. В кассе самообслуживания общая стоимость продуктов составила 5,75 евро. Чтобы купить те же продукты, но уже в обычной кассе, журналисту пришлось обратиться за помощью к продавцу, а в качестве оправдания сказать, что забыл один продукт и с удовольствием заплатит уже на кассе. Поскольку какой-либо реальной причины для оплачивания товара в обычной кассе не было, журналист прихватил еще один сырок, чтобы подтвердить вынужденную ложь.

В обычной кассе счет составил 6,11 евро, но вместе с выбранным во второй раз сырком. Отнимаем от общей суммы цену сырка и выясняем, что в Эстонии разницы в цене нет. За дыню и упаковку салата вышло также 5,75 евро.

Но внимательно изучив чек, можно заметить, что хоть сумма одинаковая, но цена за один продукт отличается. Так, дыня в кассе самообслуживания стоила 3,89, а в обычной кассе — 3,88. С салатом та же история, но уже с противоположным результатом: в кассе самообслуживания — 1,86, а в обычной кассе — 1,87.

На самом деле разница всего в один евроцент, но в некоторых случаях и это различие может оказаться существенным.