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Сегодня педагоги обсудят за круглым столом ситуацию в русскоязычных детских садах

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Сегодня по инициативе социал-демократов за круглым столом соберутся эксперты, чтобы обсудить возможность введения языкового обучения в детские сады.

По словам одного из инициаторов круглого стола директора детского сада «Асундусе» Аннелы Оясте, изучение новых языков расширяет у детей кругозор, развивает работоспособность мозга. «Цель нашей встречи - обсудить конкретные шаги, как воплотить идею языкового обучения в качестве пилотного проекта Таллинне», - сказала Аннела Оясте.

Отдельно предстоит обсудить ситуацию в русскоязычных детских садах. Как сделать так, чтобы занятия стали более эффективными и в то же время проходили безболезненно как для детей, так и для их родителей? «В русскоязычных садиках работают учителя с опытом, со стажем, с хорошими результатами работы, но со средним уровнем знания эстонского языка. Перейти, например, на языковое погружение они не могут. Учитель эстонского приходит лишь 2 раза в неделю. Нужно найти решения: как эти занятия будут давать наилучшие результаты», - сказала участница круглого стола директор детского сада «Кивимурру» Олеся Тандорф.

На встрече с докладами выступят представители ЦУ “Innove”, Союза воспитателей Эстонии и Таллиннского института Гете. Работу круглого стола откроет председатель правления Эстонского института Март Мери. Также в дискуссии примут участие представители Министерства образования и науки, Таллиннского департамента образования и Таллиннского объединения руководителей дошкольных учреждений и, конечно же, директора эстоноязычных и русскоязычных детских садов Таллинна.

2 февраля в Пярну на 10-й конференции руководителей сферы образования президент Керсти Кальюлайд сказала, что языкам нужно обучать детей уже с детского сада. «Это будет чрезвычайной растратой времени и ресурсов ребенка, если мы в детском саду не научим его еще одному языку. Для русских детей это должен бы быть эстонский, но почему бы и эстонскому ребенку не вынести из детского сада бесценное богатство – второй язык. Будь то английский, русский или немецкий», - сказала Кальюлайд.

Заседание круглого стола состоится сегодня с 13:00 по 15:00 в зале детского сада «Асундусе» (Палласти, 19).

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