Ледокол Botnica пришел на помощь двум судам в Финском заливе

В понедельник утром подул ветер северных направлений, который пригнал лед в акваторию между Силламяэ и Кунда, а также в район острова Вайндлоо, суда не могли самостоятельно пройти сквозь льды и Botnica пришел им на помощь, сообщил пресс-секретарь департамента водных путей.

Около полудня во вторник Botnica вернулся в порт Силламяэ.

Пока Botnica находится в порту, его команда по радио дает указания проходящим сквозь льды судам, сказал пресс-секретарь. Ледокол находится в порту в состоянии двухчасовой готовности, когда ситуация того требует, он отправляется на помощь судам.

Принадлежащий компании TS Laevad ледокол Botnica в этом сезоне девять раз помог проведению судов, его команда по радио консультировала суда.

Ледокол Tarmo находится в режиме ожидания в Таллиннском порту Хундипеа.