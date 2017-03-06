Вторник, 7. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Кальюлайд помиловала Ильвеса2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Своим вчерашним решением президент Эстонии Керсти Кальюлайд помиловала участника военных миссий Александра Ильвеса, который был признан виновным в незаконном обращении с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Глава государства освободила Александра Ильвеса от дальнейшего отбывания условного наказания, если тот не совершит нового преступления до конца срока неотбытого наказания.

Ильвес был наказан за незаконное обращение с огнестрельным оружием и боевыми припасами, а также за участие в наркобизнесе. Совокупное наказание он отбывает с 12 июня 2014 года. Срок наказания должен был закончиться 11 июля 2019 года.

Бывший военный Александр Ильвес в 2008 году при выполнении боевого задания в Афганистане был тяжело ранен, его нетрудоспособность составила 100 процентов. О помиловании ходатайствовали несколько его бывших соратников.

Кальюлайд помиловала Ильвеса из соображений гуманизма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАафганистанвоенныйКерсти Кальюлайдпомилованиетравма
По теме
Инвалид Афганистана пытался заняться наркобизнесом

Инвалид Афганистана пытался заняться наркобизнесом

Бывшего эстонского солдата, три года назад потерявшего в Афганистане ногу, обвинили в Эстонии в торговле кокаином.
limon.ee
krasotka.ee
фестиваль tmw
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
вильяндиский стрелок-2
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:30
Uber по-казахски: на вызов прибыло такси с деревянными стульями вместо сидений (фото)
17:17
Российским мамам разрешат кормить грудью на работе
17:10
Не могу в это поверить! СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла
17:09
Тыну Пальм: под влиянием инфляции растут и зарплаты
17:00
11 марта — запомните эту дату, таллиннцы! Она историческая!
16:51
Малинин застал соперника в постели своей жены
16:49
Валев Калд: левые едины – мы хотим идти в регионы!
16:49
Фото: Рианна представила новую коллекцию на Неделе моды в Париже
16:48
Суд запретил Евросоюзу заставлять членов ЕС выдавать гуманитарные визы беженцам
16:35
Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет
16:35
Психологи дали советы для одиноких к 8 Марта
16:29
Кальюлайд помиловала Ильвеса (2)
16:27
Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу (1)
16:26
Как маленькая деталь на фото помогла обнаружить рак
16:20
Женщины-депутаты Маардуского горсобрания получат по 100 евро в честь 8 Марта
16:16
Ничего себе! Lady Gaga фанатеет от эстонского дизайна
16:08
Дело рук поджигателей? От садовых домиков остались только руины (фото)
16:00
Британские СМИ: в этой коммуналке вырос Владимир Путин (видео) (1)
15:48
Жена Евгения Осиновского: я не могу просто держать рот на замке и закрыть на это глаза
15:47
Фото: в России уже началась лихорадка в преддверие 8 Марта
Все новости
LimonЦеликом
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»

«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят» (2)

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле

Новые подробности: избитая звезда эстонского телешоу рассказала, что произошло в ту ночь на самом деле (9)

Британские СМИ: в этой коммуналке вырос Владимир Путин (видео)

Британские СМИ: в этой коммуналке вырос Владимир Путин (видео) (1)

17:30
Uber по-казахски: на вызов прибыло такси с деревянными стульями вместо сидений (фото)
17:10
Не могу в это поверить! СМИ назвали причину смерти Джорджа Майкла
17:00
11 марта — запомните эту дату, таллиннцы! Она историческая!
16:51
Малинин застал соперника в постели своей жены
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Фото: Рианна представила новую коллекцию на Неделе моды в Париже

Фото: Рианна представила новую коллекцию на Неделе моды в Париже

17:17
Российским мамам разрешат кормить грудью на работе
16:35
Психологи дали советы для одиноких к 8 Марта
16:16
Ничего себе! Lady Gaga фанатеет от эстонского дизайна
15:47
Фото: в России уже началась лихорадка в преддверие 8 Марта
SportsЦеликом
Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов

Видео: легкоатлетка убежала от мешавших сделать ей круг почета на ЧЕ организаторов

Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты

Видео: вы только посмотрите, что вытворяют на тренировке эти восьмилетние хоккеисты

Торопитесь! В продажу поступили билеты на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

Торопитесь! В продажу поступили билеты на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане

11:53
WADA потратило 4 млн долларов на допинговые расследования в России (1)
ВпрокЦеликом
Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении

Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении

Подорожание топлива спровоцировало рост потребительских цен

Подорожание топлива спровоцировало рост потребительских цен (1)

Вопрос читателя: почему Telia навязывает мне новый пульт дистанционного управления?

Вопрос читателя: почему Telia навязывает мне новый пульт дистанционного управления? (1)

6. мар
Nestle и Coca-Cola прекратят совместный выпуск холодного чая Nestea
Погода
Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет

Фото: из желудка черепахи извлекли 915 монет

Фото: в Ляэне-Вирумаа свирепый глухарь атаковал автомобиль

Фото: в Ляэне-Вирумаа свирепый глухарь атаковал автомобиль

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Кальюлайд помиловала Ильвеса

Кальюлайд помиловала Ильвеса (2)

Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу

Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
В среду жители Каламая останутся без горячей воды и отопления

В среду жители Каламая останутся без горячей воды и отопления

В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

В Ласнамяэ в честь женского дня прозвучат романсы

Культура
Кино, вино и солдаты

Кино, вино и солдаты

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Памяти Калью Комиссарова: «Он жил и творил не по лжи»

Самые читаемые
«У него мозги на донышке!»: блогеру из Эстонии досталось в эфире «Пусть говорят»(2)
Жена Евгения Осиновского: я не могу просто держать рот на замке и закрыть на это глаза
Благодаря настойчивости молодого человека, желавшего получить водительские права, изменят Закон о дорожном движении
Кальюлайд помиловала Ильвеса(2)
Прокуратура: погибший под подъемником ребенок сам выскочил на дорогу(1)
Топ комментариев
Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало (43)
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
МИД РФ обвинил прибывших в Эстонию военнослужащих США в антироссийских акциях(26)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(22)
Bалюта
USD
0,944 EUR
GBP
1,159 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 06.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees