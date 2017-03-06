Глава государства освободила Александра Ильвеса от дальнейшего отбывания условного наказания, если тот не совершит нового преступления до конца срока неотбытого наказания.

Ильвес был наказан за незаконное обращение с огнестрельным оружием и боевыми припасами, а также за участие в наркобизнесе. Совокупное наказание он отбывает с 12 июня 2014 года. Срок наказания должен был закончиться 11 июля 2019 года.

Бывший военный Александр Ильвес в 2008 году при выполнении боевого задания в Афганистане был тяжело ранен, его нетрудоспособность составила 100 процентов. О помиловании ходатайствовали несколько его бывших соратников.

Кальюлайд помиловала Ильвеса из соображений гуманизма.