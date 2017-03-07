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Дмитрий Шутов: археологи-любители копают глубоко

Алексей Иванов
Алексей Иванов
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Дмитрий Шутов является одним из руководителей и активным членом поисково-краеведческого клуба “Камерад”, который был сформирован в 2011 году. В ходе последних работ весной прошлого года клуб обнаружил останки десятков советских солдат недалеко от Нарва-Йыэсуу. Уже несколько лет члены клуба ведут поиски места проведения одной крупной средневековой битвы. Археолог-любитель Дмитрий Шутов 1 апреля выступит в рамках конференции TEDxLasnamäe в качестве спикера. 

- Чем вы занимались в последний сезон и чем характерен тот ландшафт, где вы работали? 

- Весной мы начали эксгумационные работы в воронках, в которых были обнаружены останки десантников Мерекюла. Эта десантная операция была проведена советскими войсками в 1944 году, операция оказалась неудачной, почти все десантники погибли. Наши работы начались весной прошлого года и длились две недели. За это время в общей сложности было извлечено 45 останков солдат. Это была часть одной из групп разделившегося отряда, тела ее членов были перенесены в воронки после боя местными жителями. Как известно, подразделение при высадке было разделено на три группы, и мы смогли выйти на следы одной из них благодаря помощи старожилов. 

- В каких условиях вам приходилось работать на месте захоронения? 

- Там были воронки от авиационных бомб, заполненные водой, и довольно крупные, глубиной метра два с половиной или три. Мы откачали воду и добрались до дна состоящего из глины и грязи. Довольно тяжелая работа, которую приходилось делать вручную при помощи ведер. Потом показались первые останки. Все это происходило в жару, кругом полчища комаров - работа тяжелейшая. Нашему клубу “Камерад” помогали члены организации “Память”, присматривающие за состоянием памятников периода Второй Мировой войны, и ветераны различных боевых действий из организации “Бастион”. 

На сегодняшний день в районе захоронения растет лес, но в 1944 году там были поля, так рассказывают старожилы. Благодаря их рассказам и было найдено то место, где группа Маслова, командира десанта, держала последнюю оборону, около одного из уступов глинта около деревни Пухкова. На небольшой возвышенности, где и сейчас просматривается каменная гряда в лесу, мы нашли довольно много настрела (стреляных гильз. - прим. автора). И по сей день гильзы лежат на земле. Видимо, здесь они и приняли последний бой, где и погибли. Позже, по указанию немцев, местные жители перенесли тела в воронки от бомб. 

План высадки десанта под Мерекюла./ Личный архив

Поскольку они оказались свалены в воронках в кучу, разобрать их невозможно. Таким образом, это единое захоронение - воронка оползала, оплывала после войны, и останки перемешались. Найденный идентификационный материал мы не можем привязать к найденным конкретным останкам. При этом есть подписные ложки и каски, есть ремень. На сегодняшний день можно утверждать, что есть некоторые имена, но сложность в том, что никто не уверен, что при высадке десанта каски не были перепутаны. Многие такие моменты навсегда останутся невыясненными. 

- В Эстонии много не только захоронений времен Второй Мировой. Доводилось ли тебе заниматься средневековьем, что удалось обнаружить? 

- В 2015 году наш клуб “Камерад” запустил проект поиска Раковорской битвы 1268 года. Она произошла между объединенным новгородским войском и тевтонцами. Несмотря на то, что битва считается одним из крупнейших средневековых столкновений на территории Эстонии, она до сих пор не локализована на ландшафте, то есть ее место не найдено. В 2015 году с группой увлеченных энтузиастов мы начали разрабатывать эту тему, привлекли к работе специалистов Тартуского университета, Раквереского музея и Департамента охраны памятников старины. Вместе мы выстроили концепцию поисков, которая опиралась на имеющиеся письменные источники. Из них было ясно, что битва произошла в долине реки, и, собственно, поиски проходили вдоль рек. В ходе мозгового штурма было выбрано некоторое количество полей, на которых, вероятно, могла произойти битва. За четыре этапа проекта (четыре выезда на местность) битву мы так и не нашли, но обнаружили клад римских монет, которые с прошлой недели выставлены в Тартуском университете. Монеты III-IV веков, что является в масштабах Эстонии довольно значимой находкой, которая привела к пересмотру некоторых теорий о взаимоотношениях людей, населявших в этот период Эстонию, с древним миром. В общем, как часто получается, искали одно, а нашли другое - не менее интересное и ценное. 

Обнаруженный во время поисков поля Раковорской битвы клад римских монет./ Личный архив

- Как у вашего клуба обстоят дела с сотрудничеством с официальной наукой, какие отношения у вас с законом и с органами правопорядка? 

- Мы изначально избрали путь открытости и сотрудничества, как с археологами, так и с Департаментом памятников старины. В 2011 году в Нарве мы организовали конференцию “Поисковая металлодетекция и археология: возможные пути сотрудничества”, в ней приняли участие известные ученые и чиновники. В ходе обсуждения мы пришли к выводу, что сотрудничество необходимо. На сегодняшний день мы организуем регулярные курсы для тех, кто хочет получить разрешение на использование средств поиска от Департамента охраны памятников старины, участвуем в поисковых и полевых работах, которые организует государство в лице Департамента и находимся в тесном контакте с эстонскими археологами. 

Конечно, существует определенная прослойка людей, использующих металлодетектор как средство наживы, - этого, к сожалению, не избежать. Но оглядываясь на годы совместной работы, можно с уверенностью сказать, что благодаря курсам и сотрудничеству с наукой процент тех, кто добросовестно и с соблюдением правил занимается поиском, постоянно растет. 

- Можно ли заработать на археологическом поиске и как происходит выплата вознаграждения? 

- Законодательством предусмотрено вознаграждение за обнаружение предмета или комплекса предметов, имеющих культурную ценность. Здесь необходимо знать правила, прописанные в законодательстве. Вкратце - необходимо сохранить саму находку и контекст, то есть ни в коем случае не вырывать предметы или комплекс предметов из места обнаружения и максимально сохранить в том виде, в котором все было на момент обнаружения до приезда сотрудников Департамента охраны памятников старины. Есть порядок: обнаружил предмет, связался с Департаментом. В качестве вознаграждения выплачивается не только фактическая стоимость находки, но оценивается совокупность всех действий нашедшего. В случае грамотных действий по сохранению и информированию величина награды может приближаться к 100%. При несоблюдении требований законодательства этот процент может уменьшаться. Величина вознаграждения определяется экспертной комиссией, состоящей из профильных специалистов. Для этого мы и проводим курсы и консультируем любителей, чтобы сохранить историю и поддержать интерес, благодаря действиям которых в наши музеи попадает немало интереснейших экспонатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАtedxархеологияраскопки
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