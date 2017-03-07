Дмитрий Шутов: археологи-любители копают глубоко

- Чем вы занимались в последний сезон и чем характерен тот ландшафт, где вы работали?

- Весной мы начали эксгумационные работы в воронках, в которых были обнаружены останки десантников Мерекюла. Эта десантная операция была проведена советскими войсками в 1944 году, операция оказалась неудачной, почти все десантники погибли. Наши работы начались весной прошлого года и длились две недели. За это время в общей сложности было извлечено 45 останков солдат. Это была часть одной из групп разделившегося отряда, тела ее членов были перенесены в воронки после боя местными жителями. Как известно, подразделение при высадке было разделено на три группы, и мы смогли выйти на следы одной из них благодаря помощи старожилов.

- В каких условиях вам приходилось работать на месте захоронения?

- Там были воронки от авиационных бомб, заполненные водой, и довольно крупные, глубиной метра два с половиной или три. Мы откачали воду и добрались до дна состоящего из глины и грязи. Довольно тяжелая работа, которую приходилось делать вручную при помощи ведер. Потом показались первые останки. Все это происходило в жару, кругом полчища комаров - работа тяжелейшая. Нашему клубу “Камерад” помогали члены организации “Память”, присматривающие за состоянием памятников периода Второй Мировой войны, и ветераны различных боевых действий из организации “Бастион”.

На сегодняшний день в районе захоронения растет лес, но в 1944 году там были поля, так рассказывают старожилы. Благодаря их рассказам и было найдено то место, где группа Маслова, командира десанта, держала последнюю оборону, около одного из уступов глинта около деревни Пухкова. На небольшой возвышенности, где и сейчас просматривается каменная гряда в лесу, мы нашли довольно много настрела (стреляных гильз. - прим. автора). И по сей день гильзы лежат на земле. Видимо, здесь они и приняли последний бой, где и погибли. Позже, по указанию немцев, местные жители перенесли тела в воронки от бомб. План высадки десанта под Мерекюла./ Личный архив

Поскольку они оказались свалены в воронках в кучу, разобрать их невозможно. Таким образом, это единое захоронение - воронка оползала, оплывала после войны, и останки перемешались. Найденный идентификационный материал мы не можем привязать к найденным конкретным останкам. При этом есть подписные ложки и каски, есть ремень. На сегодняшний день можно утверждать, что есть некоторые имена, но сложность в том, что никто не уверен, что при высадке десанта каски не были перепутаны. Многие такие моменты навсегда останутся невыясненными.

- В Эстонии много не только захоронений времен Второй Мировой. Доводилось ли тебе заниматься средневековьем, что удалось обнаружить?

- В 2015 году наш клуб “Камерад” запустил проект поиска Раковорской битвы 1268 года. Она произошла между объединенным новгородским войском и тевтонцами. Несмотря на то, что битва считается одним из крупнейших средневековых столкновений на территории Эстонии, она до сих пор не локализована на ландшафте, то есть ее место не найдено. В 2015 году с группой увлеченных энтузиастов мы начали разрабатывать эту тему, привлекли к работе специалистов Тартуского университета, Раквереского музея и Департамента охраны памятников старины. Вместе мы выстроили концепцию поисков, которая опиралась на имеющиеся письменные источники. Из них было ясно, что битва произошла в долине реки, и, собственно, поиски проходили вдоль рек. В ходе мозгового штурма было выбрано некоторое количество полей, на которых, вероятно, могла произойти битва. За четыре этапа проекта (четыре выезда на местность) битву мы так и не нашли, но обнаружили клад римских монет, которые с прошлой недели выставлены в Тартуском университете. Монеты III-IV веков, что является в масштабах Эстонии довольно значимой находкой, которая привела к пересмотру некоторых теорий о взаимоотношениях людей, населявших в этот период Эстонию, с древним миром. В общем, как часто получается, искали одно, а нашли другое - не менее интересное и ценное. Обнаруженный во время поисков поля Раковорской битвы клад римских монет./ Личный архив

- Как у вашего клуба обстоят дела с сотрудничеством с официальной наукой, какие отношения у вас с законом и с органами правопорядка?

- Мы изначально избрали путь открытости и сотрудничества, как с археологами, так и с Департаментом памятников старины. В 2011 году в Нарве мы организовали конференцию “Поисковая металлодетекция и археология: возможные пути сотрудничества”, в ней приняли участие известные ученые и чиновники. В ходе обсуждения мы пришли к выводу, что сотрудничество необходимо. На сегодняшний день мы организуем регулярные курсы для тех, кто хочет получить разрешение на использование средств поиска от Департамента охраны памятников старины, участвуем в поисковых и полевых работах, которые организует государство в лице Департамента и находимся в тесном контакте с эстонскими археологами.

Конечно, существует определенная прослойка людей, использующих металлодетектор как средство наживы, - этого, к сожалению, не избежать. Но оглядываясь на годы совместной работы, можно с уверенностью сказать, что благодаря курсам и сотрудничеству с наукой процент тех, кто добросовестно и с соблюдением правил занимается поиском, постоянно растет.

- Можно ли заработать на археологическом поиске и как происходит выплата вознаграждения?