Автобус с 14 детьми попал в ДТП: у него отлетели два колеса

На месте происшествия выяснилось, что автобус не перевернулся. Всего в момент аварии в автобусе находились 14 детей и водитель. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

На место происшествия выехали бригады спасателей из Пыльтсамаа, Тюри, Пайде, Коеру и добровольцы из Имавере. Движение на этом участке дороги было нарушено в течение получаса.

Побывавший на месте происшествия журналист Jarva Teataja отмечает, водитель проехался несколько десятков метров по полю прежде, чем смог остановиться. В результате ДТП у автобуса отвалились два колеса.

Водитель автобуса рассказал, что в момент происшествия в транспортном средстве находились, как школьники, так и дети из детского сада. ДТП произошло из-за того, что у одного из детей упала кукла, и пожилой мужчина попытался ее поднять. «Скорость была где-то 70-80 км/ч. Дорога скользкой не была. К счастью, ни впереди, ни сзади автобуса никто не ехал», - отметил водитель, добавив, что ему очень стыдно.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.