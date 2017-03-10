«Консул посетил эстонских судовых охранников в четверг», - сказала Мария Беловас. Консул помог охранникам в решении бытовых вопросов, доставил им письма от родных и близких, а также необходимые им медикаменты и предметы личной гигиены.

Судовые охранники из Эстонии, находящиеся в тюрьме южно-индийского штата Тамил-Наду, ожидают решения суда по поданной ими ранее апелляционной жалобе. Как сказала BNS пресс-секретарь МИД Мария Беловас, когда суд вынесет решение, не известно.

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии. В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января 2016 года судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы. Заседания по рассмотрению кассационных жалоб начались только в октябре и завершились 30 ноября. Когда суд вынесет вердикт, неизвестно.