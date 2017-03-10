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Фото: бездомные нашли приют в старом трамвайном депо в Ласнамяэ

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

В Ласнамяэ, в конце улицы Лагна-теэ находится недостроенное с советских времен трамвайное депо, которое стало пристанищем для бездомных, пишет Postimees

Муниципальная полиция в ходе своего последнего рейда обнаружила пристанище бездомных людей, в котором можно не беспокоится о сохранности продуктов, поскольку температура в помещение такая же низкая, как и на улице. Хотя у проживающих в старом депо есть крыша над головой, фактически они живут на улице. Матрасы, одеяла и подушки, вероятно, были взяты из мусорных контейнеров. То же самое относится к обеденному столу и другой мебели.

Выглядывающий из под одеяла мужчина — старый знакомый инспектора МуПо Павла Бойцова. Инспектор неоднократно вынужден был выставить его из мест, которые не предназначены для ночлега. В заброшенном трамвайном депо они никому не мешают и инспектор сочувствует их тяжелой судьбе. Но жизнь показала, что сопровождать их в приют нет смысла, при необходимости они сами всегда найдут туда дорогу.

Пару лет назад Postimees писал о бездомной женщине, которая жила в заброшенном сарае в Кадриорге. Тогда работники МуПо вместе с работники соцжилья нашли женщине приют. Женщина слезно благодарила работник МуПо. Но уже через месяц она вернулась на старое место проживания и вновь ночевала в сарае. 

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