Мошенники рассылают письма от имени Налогово-таможенного департамента

Якобы от Налогово-таможенного департамент приходят письма на эстонском языке, но с ошибками, и в них просят для возврата переплаченного подоходного налога предоставить о себе дополнительную информацию - пройти по ссылке и заполнить анкету, cообщает Postimees.

У людей спрашивают имя, личный код, адрес, телефонный номер и данные кредитной карты.

Письма от мошенников приходят с электронного адреса, который никак не связан с Налогово-таможенным департаментом. Обращайте внимание на адрес электронной почты - это самый простой способ понять, что вы имеете дело с мошенниками.

В целом следует помнить, что у департамента нет необходимости спрашивать подобное личные данные, поскольку эта информация у них есть.

Департамент советует всем, кто получил такие письма, переслать их на адрес cert@cert.ee и потом удалить.

«На письма не следует ни в коем случае отвечать и проходить по указанным в них ссылкам — возможно, компьютер подхватит вирус со страницы», - предупреждает департамент.

Если люди уже отправили свои данные, об этом также следует сообщить по вышеуказанному адресу электронной почты.