Долой диеты! Приглашаем принять участие в нашем новом вкусном розыгрыше (условия внутри)

У MySushi теперь есть MуCake – замечательный кондитер Таня Шмидт прошла обучение у одного из самых известных кондитеров Франции Гийома Мобиё, и теперь в меню ресторана MySushi на Mere pst, 4 не только японская и европейская кухня, но и большой выбор необычных пирожных.

Вот некоторые из них.

Red Velvet - мягкий шоколадный бисквит с кремом из сливочного сыра, Spirale - легкий лимонный мусс с нежной прослойкой из банана и маракуйи, Mint and chocolate - воздушный мятный мусс с кусочками темного шоколада и вкуснейшим брауни, Sous bois, в состав которого входит прослойка из лесной черники, орехово-шоколадного мусса и шоколадного крема… Не обошлось и без Павловой, а огромный трюфель – вообще неземное наслаждение. Да что это мы все говорим и говорим? Пора приступать к делу. Ресторан разыгрывает среди читателей нашего портала чаепитие с ассорти из пирожных на ПЯТЕРЫХ!

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Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно легко и быстро принять участие в конкурсе. Желаем всем удачи!