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Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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«Каждый день еду на работу на автобусе мимо памятника „Русалка“ и постоянно в этом районе у меня пропадают мобильная связь и интернет-соединение. Говоришь с другом по телефону - обязательно разговор будет прерван, слушаешь радиостанцию в режиме онлайн - непременно все оборвется на любимой песне, учишь с помощью приложения английский язык - программа зависнет, и результат не сохранится. Что в этом месте не так? Кто и почему там „глушит“ связь?» - спрашивает читатель портала Rus.Postimees Валентин, добавляя, что он является клиентом Tele2.

Отвечает глава радиосети Tele2 Танель Сарри:

Район «Русалки» для всех операторов является проблемным, так как качество связи там местами неровное. Tele2 активно ищет возможности для улучшения ситуации, но до сих пор проблема заключалась в том, что у нас нет места, где можно установить дополнительную базовую станцию. Мы вели переговоры с городом Таллинн и другими ведомствами и сейчас плотно занимаемся решением этой проблемы.

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