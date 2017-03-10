Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне?

Отвечает глава радиосети Tele2 Танель Сарри:

Район «Русалки» для всех операторов является проблемным, так как качество связи там местами неровное. Tele2 активно ищет возможности для улучшения ситуации, но до сих пор проблема заключалась в том, что у нас нет места, где можно установить дополнительную базовую станцию. Мы вели переговоры с городом Таллинн и другими ведомствами и сейчас плотно занимаемся решением этой проблемы.

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