Опасны ли беженцы? Райво Кюйт: невозможно точно узнать, что творится в головах людей

Кюйт прокомментировал заявление депутата Рийгикогу Калле Муули, потребовавшего отказаться хотя бы временно от приема беженцев в связи с участившимися случаями жестокого семейного насилия среди них.

По его словам, задача Эстонии состоит в том, чтобы тщательно изучить биографию людей, которые просят убежище в Эстонии.

«Нужно понимать, что просители убежища – это такие же люди, как и все остальные и у них тоже свои проблемы, - отметил он. – Однако это не является критерием или основанием для отказа им в защите от преследования или от опасностей войны».

«Эстония, по мнению коллег из других стран, делает основательную и заслуживающую похвалы работу, но то, что творится в головах людей и у них дома, нельзя полностью выяснить и спрогнозировать», - отметил он.