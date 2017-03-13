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Опасны ли беженцы? Райво Кюйт: невозможно точно узнать, что творится в головах людей

Rus.Postimees.ee
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По словам вице-канцлера МВД Эстонии по вопросам миграции Райво Кюйта, Эстония проделывает основательную и заслуживающую похвалы работу с беженцами, но то, что творится у человека в голове, точно узнать или предугадать невозможно. 

Кюйт прокомментировал заявление депутата Рийгикогу Калле Муули, потребовавшего отказаться хотя бы временно от приема беженцев в связи с участившимися случаями жестокого семейного насилия среди них.

По его словам, задача Эстонии состоит в том, чтобы тщательно изучить биографию людей, которые просят убежище в Эстонии.

«Нужно понимать, что просители убежища – это такие же люди, как и все остальные и у них тоже свои проблемы, - отметил он. – Однако это не является критерием или основанием для отказа им в защите от преследования или от опасностей войны».  

«Эстония, по мнению коллег из других стран, делает основательную и заслуживающую похвалы работу, но то, что творится в головах людей и у них дома, нельзя полностью выяснить и спрогнозировать», - отметил он. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбеженцыкалле муулирайво кюйт
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Прием беженцев в Эстонии следует как минимум временно прекратить, поскольку жестокие преступления в двух переселившихся в Эстонию семьях свидетельствуют о том, что проводимая полицией предварительная проверка работает недостаточно хорошо.
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