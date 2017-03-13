Попавший в аварию поезд Elron будет находиться в ремонте около недели

«Попавший в аварию дизельный поезд вчера доставили в депо, он останется в ремонте по крайней мере на неделю в зависимости от того, сколько деталей нужно будет заменить», - сообщила во вторник директор по коммуникации и маркетингу Elron Мерле Райе.

В то же время ремонт поезда не отразится на работе пассажирских поездов в Эстонии, поскольку Elron учитывает вероятность подобных инцидентов, добавила Райе. Постоянно ведется обслуживание каких-нибудь поездов компании, отметила она.

Из-за воскресной аварии были отменены вечерний поезд Нарва - Таллинн № 0227 и поезд Таллинн - Пяэскюла № 0725. Для обслуживания пассажиров поезда Нарва - Таллинн Elron вывел на линию замещающие автобусы. Пассажиры поезда Таллинн - Пяэскюла добрались до пункта назначения поездом Таллинн - Кейла, который выехал на 8 минут позже.

В воскресенье, 12 марта, в 17.30 в Ида-Вирумаа на железнодорожном переезде Кохтла-Ярве - Кукрузе - Таммику под поезд № 0222 Таллинн - Нарва попал легковой автомобиль. Заметив автомобиль, машинист произвел экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Находившиеся в автомобиле два человека погибли на месте происшествия. Находившиеся в поезде люди в аварии не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.