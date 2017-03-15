Попавший в тяжелую аварию таксист умер в больнице

Авария произошла на улице Пушкина. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, совершая разворот, не убедился в безопасности этого маневра. В итоге в Kia врезался Mercedes-Benz, которым управлял 19-летний молодой человек.

По словам корреспондента Rus.Postimees, водитель Kia оказался зажат в автомобиле и сильно пострадал. После высвобождения и реанимации силами спасателей и медиков он был в тяжелом состоянии доставлен в Нарвскую больницу.

На следующий день он был переведен в Клинику Тартуского университета, а в понедельник врачи сообщили о его смерти.

Оба мужчины в момент аварии были в своих автомобилях одни. Водитель Mercedes в результате аварии не пострадал. Он был в момент аварии трезв.

Оперативный дежурный Идаской префектуры полиции Йоэль Алла выражает глубокие соболезнования родным погибшего. «На дороге нужно быть очень внимательным. Перед любым маневром нужно убедиться в его безопасности, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения», - отметил он.