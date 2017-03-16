Суд признал противоправным увольнение спасателя Менькова

Суд изменил основание, по которому был уволен Меньков, и постановил считать его освобожденным от должности по собственному желанию, сообщила ERR пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

Суд счел, что Спасательный департамент не смог достаточно ясно определить, в чем заключался дисциплинарный проступок Менькова: "Фактическое основание приказа было недостаточно обосновано, потому что из приказа и выводов дисциплинарного разбирательства, на которое ссылается приказ, не следует конкретно, в использовании каких слов, выражений или предложений упрекается истец, и к каким именно словам или выражениям относятся многочисленные использованные в приказе прилагательные (клеветнический, унизительный, неподобающий, неуважительный и т. д.)".

По мнению суда, в такой ситуации у Менькова не было возможности представить возражение на приказ по существу в рамках дисциплинарного разбирательства, а поскольку деяние Менькова было недостаточно описано и проанализировано в административном акте, то административный акт не соответствует требованиям, а в отношении выдвинутого Меньковым требования компенсации суд отметил, что уволенный спасатель сам сыграл очень большую роль в прекращении с ним служебных отношений, так как из опубликованного в соцсети Facebook видео очевидно, что, комментируя парад и публикуя видео, Меньков вел себя недостойно, не соответствуя статусу госслужащего, а из улик следует, что Меньков действовал умышленно и позднее не высказал никакого сожаления из-за публикации своих комментариев.

По совокупности обстоятельств суд счел, что с учетом существенных обстоятельств прекращения служебных отношений и интересов обеих сторон, присуждение Менькову компенсации является необоснованным.