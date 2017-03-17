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В Эстонию собирается прийти дешевая торговая сеть

Rus.Postimees.ee
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Cупермаркеты ждет конкуренция с немецкой сетью Lidl? | ФОТО: Урмас Луйк

Сеть дешевых магазинов Lidl, объявившая осенью о своих планах прийти в Эстонию, активно скупает недвижимость в Тарту.

Lidl начал вынашивать планы по покорению эстонского рынка уже десять лет назад. А в 2009 году в Эстонии было зарегистрировано дочернее предприятие концерна, сообщает Tartu Postimees.

Тогда в новостных заголовках фигурировало, что предприятие хочет открыть в Эстонии восемь магазинов, но планы так и остались планами.

Теперь же Lidl вновь обратил свой взор в сторону нашей страны и в октябре прошлого года зарегистрировал фирму MMS Property Solutions.

И вот в феврале этого года адвокатское бюро, представляющее интересы сети магазинов, обратилось к властям Тарту с предложением продать их клиенту здание сауны Анне.

Власти Тарту на это ответили отказом. Руководитель отдела городского имущества Куннар Юргенсон заявил, что в каждом крупном самоуправлении должна быть своя сауна. «Попросить продать можно что угодно, но это не означает, что на это согласятся», - отметил он.

Предприятие MMS Property Solutions от комментариев со своей стороны отказалось.

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