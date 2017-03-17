Смотрим фото и видео: во что превратили гараж в итальянских Альпах

Из бетонного гаража было решено сделать садовый домик со стеклянными стенами, увитый вьющимися растениями, пишет Kodu cо ссылкой на Fair Companies. Владелец недвижимости и, соответствоенно, гаража Нино - садовник с многолетним стажем.

Старый гараж не стали ломать, вокруг его открытой части построили стеклянные стены и привели в порядок интерьер. Сейчас там находится помещение для отдыха и терраса, с которой открывается прекрасный романтический вид на Альпы.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Смотрите видео на итальянском языке с английскими субтитрами. Но и без перевода там все понятно!