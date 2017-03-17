Смотрим фото и видео: во что превратили гараж в итальянских Альпах

Архитектор, увидев этот навес для автомобиля в большом саду, сразу решил, что нужно использовать огромный потенциал этого строения, и сразу принялся за дело.
Из бетонного гаража было решено сделать садовый домик со стеклянными стенами, увитый вьющимися растениями, пишет Kodu cо ссылкой на Fair Companies. Владелец недвижимости и, соответствоенно, гаража Нино - садовник с многолетним стажем.
Старый гараж не стали ломать, вокруг его открытой части построили стеклянные стены и привели в порядок интерьер. Сейчас там находится помещение для отдыха и терраса, с которой открывается прекрасный романтический вид на Альпы.
Фото: скриншот
Фото: скриншот
Фото: скриншот
Смотрите видео на итальянском языке с английскими субтитрами. Но и без перевода там все понятно!