Эрдоган ожидает восстановление смертной казни

"Семьи мучеников, семьи наших героев не должны беспокоиться. Я верю, что если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое касательно ваших требований по смертной казни после 16 апреля", - цитирует агентство слова Эрдогана. Президент добавил, что "без колебаний" одобрит закон, сообщает ТАСС.

Часть общественности начала призывать вернуть смертную казнь в Турции после попытки военного переворота в стране 16 июля прошлого года.