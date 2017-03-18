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Эрдоган ожидает восстановление смертной казни

Rus.Postimees.ee
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Реджеп Тайип Эрдоган. | ФОТО: Yasin Bulbul/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает от парламента страны восстановления смертной казни после проведения референдума по поправкам в конституцию. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse.

"Семьи мучеников, семьи наших героев не должны беспокоиться. Я верю, что если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое касательно ваших требований по смертной казни после 16 апреля", - цитирует агентство слова Эрдогана. Президент добавил, что "без колебаний" одобрит закон, сообщает ТАСС.

Часть общественности начала призывать вернуть смертную казнь в Турции после попытки военного переворота в стране 16 июля прошлого года.

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