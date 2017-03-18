Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Фотоновость: во время футбольного матча между «Левадия» и «Пайде» погас свет

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Kristjan-Jaak Kangur

На шестой минуте футбольного матча между "Левадия" и "Пайде" на стадионе погас свет.

После 10-минутного вынужденного перерыва игру удалось продолжить, но на 18-ой минуте игры свет на стадионе вновь погас.

Такой же инцидент со светом произошел на прошлой неделе на матче между "Нымме Калью" и "Флорой".

Наверх