Фотоновость: во время футбольного матча между «Левадия» и «Пайде» погас свет

Фотоновость: во время футбольного матча между «Левадия» и «Пайде» погас светSports.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 18. март 2017 20:00 ФОТО: Kristjan-Jaak KangurНа шестой минуте футбольного матча между "Левадия" и "Пайде" на стадионе погас свет.После 10-минутного вынужденного перерыва игру удалось продолжить, но на 18-ой минуте игры свет на стадионе вновь погас.Такой же инцидент со светом произошел на прошлой неделе на матче между "Нымме Калью" и "Флорой".левадия матч пайде свет футболПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ