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Авиакатастрофа в Канаде: два самолета столкнулись над торговым центром

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Ryan Remiorz/The Canadian Press/PA Images

В канадском Монреале столкнулись два легкомоторных самолета Cessna 152 – погиб один человек, еще трое ранены. Инцидент произошел в ночь на субботу, 18 марта, сообщает Мontrealgazette.

Сообщается, что погиб один пилот, другой – травмирован. Также травмы получили двое прохожих, которые находились возле торгового центра в момент аварии, пишет Rus.Tvnet.

Инцидент произошел над торговым центром Promenades Saint-Bruno в восточной части города.

По словам полицейских, один из самолетов врезался в крышу торгового центра, другой упал на автомобильную стоянку. Пассажиров в самолетах не было.

Оба самолета принадлежали находящейся неподалеку авиационной академии, в аэропорт которой они и направлялись.

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