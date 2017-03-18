Авиакатастрофа в Канаде: два самолета столкнулись над торговым центром

Сообщается, что погиб один пилот, другой – травмирован. Также травмы получили двое прохожих, которые находились возле торгового центра в момент аварии, пишет Rus.Tvnet.

Инцидент произошел над торговым центром Promenades Saint-Bruno в восточной части города.

По словам полицейских, один из самолетов врезался в крышу торгового центра, другой упал на автомобильную стоянку. Пассажиров в самолетах не было.

Оба самолета принадлежали находящейся неподалеку авиационной академии, в аэропорт которой они и направлялись.