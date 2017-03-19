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Яна Тоом намерена остаться лидером нарвских центристов

Rus.Postimees.ee
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Яна Тоом. | ФОТО: Teet Malsroos / Õhtuleht

В понедельник, 20 марта, пройдет годовая конференция нарвского отделения Центристской партии. Ее ключевыми задачами станут выборы председателя и правления региональной ячейки.

Действующий председатель нарвского округа Центристской партии Яна Тоом в воскресенье, 19 марта, сказала корреспонденту портала rus.err.ee, что она намерена сохранить за собой пост руководителя отделения.

"По состоянию на сегодняшнее утро у меня такой план был. Надеюсь, что претендовать на этот пост буду не только я", - добавила Тоом.

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