Яна Тоом намерена остаться лидером нарвских центристов

Действующий председатель нарвского округа Центристской партии Яна Тоом в воскресенье, 19 марта, сказала корреспонденту портала rus.err.ee, что она намерена сохранить за собой пост руководителя отделения.

"По состоянию на сегодняшнее утро у меня такой план был. Надеюсь, что претендовать на этот пост буду не только я", - добавила Тоом.