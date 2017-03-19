Яна Тоом намерена остаться лидером нарвских центристов
19. март 2017 13:19
В понедельник, 20 марта, пройдет годовая конференция нарвского отделения Центристской партии. Ее ключевыми задачами станут выборы председателя и правления региональной ячейки.
Действующий председатель нарвского округа Центристской партии Яна Тоом в воскресенье, 19 марта, сказала корреспонденту портала rus.err.ee, что она намерена сохранить за собой пост руководителя отделения.
"По состоянию на сегодняшнее утро у меня такой план был. Надеюсь, что претендовать на этот пост буду не только я", - добавила Тоом.