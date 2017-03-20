Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Эксперты оценили потери россиян из-за продуктового эмбарго

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Уничтожение санкционных продуктов в России. | ФОТО: Vitaly Nevar/Vitaly Nevar/TASS

Из-за продуктового эмбарго, введенного Россией, россияне несут финансовые убытки. Их масштабы оценили эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ, пишет DW.com.

Россияне ежегодно теряют 4400 рублей (около 70 евро) из-за продуктового эмбарго, введенного Россией в 2014 году в ответ на западные санкции из-за конфликта вокруг Украины. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные ежемесячного мониторинга РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ.

По оценкам экспертов, в результате российского продуктового эмбарго цены санкционных товаров (поставляемых из стран, не попавших под эмбарго), выросли в среднем на 3, а цены несанкционных товаров, - на 2,9 процента.

Эксперты анализировали рост цен на иностранные товары и их отечественные аналоги на основе сравнения фактических и прогнозных (в условиях отсутствия эмбарго) цен.

"Были рассчитаны денежные потери потребителей в годовом выражении: при неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного набора товаров дополнительные расходы на душу населения в России за исследуемый период (2014 - 2016 годы) составили в среднем 4380 рублей в год", - говорится в мониторинге.

Наверх