Логотип Heineken предложили запретить из-за ассоциаций с СССР

Как отмечают журналисты, венгерские политики подчеркивают, что для них введение запрета на коммерческое использование таких символов, как свастика, серп и молот, красная звезда, является моральной обязанностью, пишет Rus.Tvnet.

Представленный законопроект предусматривает штраф до 6,5 млн евро за использование знаков, которые, по мнению местных властей, олицетворяют тоталитарные режимы. При этом заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен отметил, что логотип нидерландской пивоваренной компании «явно имеет политическое значение».

Heineken является одной из самых крупнейших пивоварен мира. Компания владеет брендами Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Sol, Star, Tiger и другими. По итогам 2016 года выручка компании составила 20,8 миллиарда евро, чистая прибыль - 1,54 миллиона евро, объем продаж пива - 200,1 миллиона гектолитров.

Пиво Heineken на протяжении всей своей истории разливалось в бутылки со звездой на этикетке со второй половины XIX века.

В 1930-х годах звезда стала полностью красной. Она, как отмечает агентство, является символом пивоваров и отражает различные стадии процесса пивоварения.

После Второй мировой войны Heineken сменила красную звезду на белую, оставив красный цвет лишь контуром символа. С тех пор дизайн этикеток неоднократно менялся: красный цвет занимал все более главенствующую роль в композиции. Окончательно красной звезда вновь стала в 1991 году.