Таллинн подписал спонсорское соглашение с баскетбольной командой "Калев/Крамо"

Соглашение предусматривает финансирование команды городом в размере 40 тысяч евро (против 25 тысяч в предыдущем сезоне). Команда обязуется рекламировать Таллинн во время своих выступлений и использовать его символику в своей рекламе, на спортивной форме и в оформлении площадок для матчей.

С одной стороны, это делается для того, чтобы облегчить горожанам возможность наслаждаться игрой классной команды, привлекать молодежь к занятиям спортом, в том числе путем проведения показательных тренировок, выступлений в таллинских школах и спортивных клубах, с другой - предоставить команде дополнительные возможности для проведения тренировок и участия в соревнованиях.

Команда поставила себе целью выиграть кубок Эстонии и первенство страны, а также стать победителем в Балтийской баскетбольной лиге. Первая из этих целей уже достигнута. Соглашение подписали вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и владелец и руководитель команды Ивар Валдмаа.