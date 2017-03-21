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Таллинн подписал спонсорское соглашение с баскетбольной командой "Калев/Крамо"

Sports.ee
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ФОТО: Tairo Lutter

Таллинн и баскетбольная команда "Калев/Крамо" подписали соглашение, согласно которому команда будет в сезоне 2016/2017 представлять столицу Эстонии, сообщает Раэпресс.

Соглашение предусматривает финансирование команды городом в размере 40 тысяч евро (против 25 тысяч в предыдущем сезоне). Команда обязуется рекламировать Таллинн во время своих выступлений и использовать его символику в своей рекламе, на спортивной форме и в оформлении площадок для матчей.

С одной стороны, это делается для того, чтобы облегчить горожанам возможность наслаждаться игрой классной команды, привлекать молодежь к занятиям спортом, в том числе путем проведения показательных тренировок, выступлений в таллинских школах и спортивных клубах, с другой - предоставить команде дополнительные возможности для проведения тренировок и участия в соревнованиях.

Команда поставила себе целью выиграть кубок Эстонии и первенство страны, а также стать победителем в Балтийской баскетбольной лиге. Первая из этих целей уже достигнута. Соглашение подписали вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт и владелец и руководитель команды Ивар Валдмаа.

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