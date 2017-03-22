В Сирии в результате авиаудара погибли 33 беженца

На севере Сирии в результате авиаудара по приюту для беженцев погибли не менее 33 человек, в том числе женщины и дети. По всей видимости, удар был нанесен авиацией коалиции, возглавляемой США, сообщила правозащитная организация Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) в среду, 22 марта.

Бомбардировке подверглось здание школы, на территории которой размещался приют для беженцев и перемещенных лиц. Здесь проживало около 40 семей. Трагедия произошла в ходе воздушного налета накануне утром на город аль-Мансура в провинции Ракка, находящийся под контролем террористической группировки "Исламское государство".

Сирийское государственное телевидение также сообщило, что в результате американского авиаудара в аль-Мансуре убиты и ранены десятки людей.

Только в конце минувшей недели в результате бомбардировки одной из мечетей в находящемся под контролем повстанцев городе аль-Джинна на севере Сирии погибло более 40 человек. Правозащитники возложили ответственность на США, однако Пентагон отрицает свою вину.