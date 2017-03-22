Суд арестовал финна, подозреваемого в убийстве эстонца
22. март 2017 16:35
18 марта утром в финском городе Котка между двумя компаниями произошла драка. Ее результатом стала смерть от ножевых ранений 19-летнего эстонца.
Суд избрал меру пресечения в отношении жителя Котки, который подозревается в убийстве гражданина Эстонии, сообщает fontanka.fi.
Массовая драка, в которой участвовали 12 человек, произошла в городе Котка 18 марта. В результате был убит 19-летний гражданин и уроженец Эстонии, проживавший в Хельсинки, сообщает полиция Финляндии.
В ведомстве отмечают, что молодой человек скончался от полученных травм, нанесенных холодным оружием. Подозреваемый - 35-летний местный житель - был задержан вскоре после совершения преступления.