В Киеве назвали провокационными заявления Александра Лукашенко о подготовке на Украине боевиков

Такие высказывания "являются провокационными и вредят развитию добрососедских отношений между Украиной и Белоруссией", говорится в комментарии МИД Украины, который в среду распространила пресс-служба ведомства.

"Мы готовы к тесному международному сотрудничеству в противодействии любым проявлениям терроризма, в том числе и с Белоруссией", - сказано в комментарии.

Как сообщалось, 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании нескольких десятков боевиков, которые проходили подготовку на Украине. "Мы уже несколько десятков задержали, которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше - не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", - цитирует госагентство "БелтА" слова Александра Лукашенко во время его рабочей поездки по Могилевской области.