Начался ли штурм паспортных бюро?

Цепочка из людей образуется перед дверями Таллиннских бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (РРА) еще до их открытия. Когда работающая в Мустамяэском отделении Кюлли Тосин открывает замок, ее задачей является быстро организовать человекопоток, чтобы очередь быстро рассосалась и каждый человек занял свое место у свободного чиновника.

Самая длинная очередь собирается возле фото-боксов: «Встаем в колонну. Двигаемся дальше», - отдает указания Тосин. Тем, кто похитрее, эту очередь удается избежать, поскольку на странице полиции есть точная инструкция, какая фотография нужна для документов. Ее не обязательно делать в бюро обслуживания.

Штурмов и безумных очередей в бюро нет. Среднее время ожидания в ласнамяэском бюро на улице Пинна и в мустамяэском бюро на Таммсааре составляет около получаса. Однако народу через них проходит много – на Пинна в среднем 650, а на Таммсааре 1200 человек в день.

Забронировать время для подачи ходатайства о документах сейчас можно на конец апреля, а на выдачу готовых – на середину апреля. Это время ожидания больше обычного.

Нагрузка у работников высокая. Кюлли Тосин, которая помогает вновь прибывшим определиться с выбором номерка, каждый два часа берет небольшой перерыв. В Ласнамяэ планировали в этом году взять на работу еще четверых работников, два из которых уже трудятся.

Люди смотрят на быстро сменяющиеся номера на табло со спокойными лицами. Пришедшая с маленьким ребенком подать документы на новый паспорт и ИД-карту Мари Махлапуу прождала 31 минуту, осталось всего пять минут, и она не огорчена.

Самый большой риск застрять в очереди- где-то в районе обеда. С полуторачасовым ожиданием придется смириться тем, кто решит быстренько разобраться с документами в обеденный перерыв. И в такой ловушке день изо дня оказываются самые хитрые. Больше всего народу приходит в бюро по понедельникам и в начале месяца.

«Иногда получается так, что СМИ сообщат: в понедельник очень напряженный день, и именно в понедельник у нас будет пусто. Никто не решается прийти», - говорит Тосин.

«По прогнозам, с марта по июнь начинается время, когда люди наиболее активны. Конец года обычно тихий», - добавила руководитель мустамяэского бюро Тийна Реккаро. Она отметила, что начало этого года выдалось весьма напряженным, поскольку многие ждали возможности получить паспорт именно в 2017 году, когда их вновь начали выдавать на десять лет вместо прежних пяти.

По словам Реккаро, в этом году истекает срок действия 200 000 ИД-карт и 150 000 паспортов, что больше обычного. В прошлом году было подано 137 000 ходатайств о выдачи новых паспортов гражданина Эстонии и 189 372 ходатайств о замене ИД-карт.

В этом году уже успели подать 53 510 ходатайств о паспортах и 63 833 ходатайств об ИД-картах, то есть, на самом деле, волна замены документов уже поднялась. По оценкам, лишь пять процентов меняют документы при помощи электронной или обычной почты. Большая же часть предпочитает прийти лично в бюро обслуживания.

«Проще прийти на место, чем углубляться. Тут людям могут подсказать, а эти полчаса ожидания ничего не значат», - сказала ходившая делать документы для ребенка в бюро на Пинна Ирина Морин.

Руководитель бюро на Таммсааре Тийна Реккаро отметила, что очень удобной будет возможность подать ходатайство электронным путем, который должны были запустить в работу в марте, но, скорее всего, это произойдет в мае. Тогда жизнь упростится и для ходатайствующих, и для чиновников. Например, в интернете будет уже заполненная анкета с личными данными, которую нужно будет только проверить. Сейчас анкету нужно скачивать со страницы полиции, заполнять ее, дигитально подписывать и отправлять в РРА. В таком случае, отпечатки пальцев должны быть сданы не позже, чем пять лет назад.

Реккаро считает, что более простое самообслуживание значительно сократит нагрузку на бюро. А еще, нужно помнить, что срок действия паспортов продлили с пяти лет до десяти.