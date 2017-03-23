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Неправильно припаркованные автомобили мешают уборке в Таллинне

Сотрудники МуПо вышли на улицы города с проверкой!

Rus.Postimees.ee
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Патруль МуПо. | ФОТО: KÜLLIKE ROOVÄLI/PM/SCANPIX BALTICS

Первая неделя весенней уборки показала, что серьезной помехой для приведения Таллинна в порядок после зимы стали неправильно припаркованные или занимающие отведенное пешеходам и велосипедистам пространство автомобили. Городу пришлось обратиться за помощью к Муниципальной полиции, сообщает Раэпресс.

Выполняя эту просьбу, муниципальные полицейские будут обращать особое внимание на правильность парковки, особенно на автомобили, оставленные на велосипедно-пешеходных дорожках.

На первом этапе весенней уборки очистке подвергаются основные магистрали, затем освободившиеся уборочные средства будут направлены на велосипедно-пешеходные дорожки. С них надо, в первую очередь, убрать опасную для велосипедистов, а особенно для катающихся на рулах и роликовых коньках гранитную крошку, которой дорожки посыпались зимой.

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