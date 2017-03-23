Tele2 пытается избежать отмены платы за роуминг

Регуляция Европейской Комиссии об отмене платы за роуминг, предусматривает выдачу таких спецразрешений в качестве механизма выживания. Их цель – защитить операторов, цены на мобильный интернет которых у себя на родине ниже тех, о которых договорились в Европе.

Механизм дает операторам право брать деньги за роуминг по своим расценкам, хотя с 15 июля они должна составлять 7,4 евро за GB, и 6 евро за GB с 1 января 2018 года. Это сумма, которую эстонский оператор должен заплатить оператору сети той страны, где его клиент пользовался интернетом.

«Мы попросили у эстонского организатора процесса (Департамента технического надзора – ред.) о присоединении к механизму выживаемости», - сказал руководитель международного бизнеса Tele2 Гийом ван Гавер порталу Geenius.

«Мы хотим предложить всем своим клиентам услугу «Roam like at Home» (Пользуйся интернетом, как дома), но мы должны подумать о сбалансированности цен в Европе и об очень высоких оптовых ценах», - добавил он.

Все эстонские мобильные операторы сейчас вырабатывают новые ценовые пакеты, которые начнут действовать с 15 июля, когда в Европе отменят плату за роуминг.