ТОП-10 советов от Юри Асари: как избежать конфликта с законом, если вы юридически неграмотны?

Отсюда можно косвенно сделать вывод: если закон опубликован, то каждый обязан его выполнять, независимо от того, ознакомился он с ним или нет. Само незнание закона упоминается только в части 3 статьи 17 Пенитенциарного кодекса, где сказано, что это не исключает умысел и неосторожность. Вот, собственно говоря, и все. В решениях Государственного суда вопрос незнания закона упоминается начиная с 1996 года пару десятков раз, практически всегда в связи с уголовными делами. К тому же источниками права – кроме закона – являются и обычаи, которые возникают в результате длительного применения правил поведения, если участвующие в правовой ситуации лица считают их обязательными в юридическом смысле.

В настоящее время в Эстонии действует чуть меньше тысячи законов (по моим данным - 959). Разумеется, знать их все невозможно. Усложняется ситуация и тем, что на русский язык из них переведены только 512. В поисках совета, как правильно поступить в той или иной ситуации, люди часто обращаются в Facebook. Там даже специальная группа есть – «Ищу совета», в которой зачастую просят помощи и в юридических вопросах. Многие ответы меня просто шокировали!

Например, спрашивают, надо ли отвечать на требование суда. Советуют: не надо! Суд на то и суд, чтобы во всем сам разобрался. Или на вопрос о принятии наследства «доброжелатели» отвечают: первые шесть месяцев ничего делать не надо, а потом идите к нотариусу и решайте, принимать наследство или отказываться от него. Такое положение действовало давно, современный закон предусматривает автоматическое вступление в права наследования, а отказаться от него можно в течение тре х месяцев ... А то и еще хуже: что надо делать, чтобы развестись через суд? Оказывается, надо собирать справки о побоях!

Конечно, встречаются и вполне дельные ответы. Но если комментов под сотню, а верных среди них – один-два, то вычленить из общей массы рациональное сложно. Признаюсь, вначале и я пытался в этой группе отвечать на юридические вопросы, но потом почувствовал, что это глас вопиющего в пустыне и в конечном итоге бессмысленное занятие. Доверяют больше тому, во что удобнее верить.

Но как же следует поступить, чтобы избежать конфликта с законом?

Во-первых, надо знать законы. Их тексты доступны бесплатно на сайте https://www.riigiteataja.ee. Там же можно найти и переводы законов на русский язык. Обязательно следите за тем, чтобы открылась действующая редакция. Для этого надо кликнуть на кнопку Hetkel kehtiv. Это важно, так как за время своего действия законы часто меняются. Например, в Закон о строительстве (действовавшего с 01.01.2003 по 01.07.2015) было внесено 30 изменений, а в Гражданско-процессуальный кодекс - 52. Возможная проблема - это сложность юридического языка, в результате чего не все может быть понято.