ТОП-10 советов от Юри Асари: как избежать конфликта с законом, если вы юридически неграмотны?

Мало кто сомневается в том, что незнание закона не освобождает от ответственности. Но однажды мне захотелось узнать, в каком эстонском законе указан этот принцип. Искал долго и упорно, но, к своему удивлению, так и не смог найти конкретных статей. Правда, в части 2 статьи 3 Конституции указано, что обязательными для исполнения могут быть только опубликованные законы.
Отсюда можно косвенно сделать вывод: если закон опубликован, то каждый обязан его выполнять, независимо от того, ознакомился он с ним или нет. Само незнание закона упоминается только в части 3 статьи 17 Пенитенциарного кодекса, где сказано, что это не исключает умысел и неосторожность. Вот, собственно говоря, и все. В решениях Государственного суда вопрос незнания закона упоминается начиная с 1996 года пару десятков раз, практически всегда в связи с уголовными делами. К тому же источниками права – кроме закона – являются и обычаи, которые возникают в результате длительного применения правил поведения, если участвующие в правовой ситуации лица считают их обязательными в юридическом смысле.
В настоящее время в Эстонии действует чуть меньше тысячи законов (по моим данным - 959). Разумеется, знать их все невозможно. Усложняется ситуация и тем, что на русский язык из них переведены только 512. В поисках совета, как правильно поступить в той или иной ситуации, люди часто обращаются в Facebook. Там даже специальная группа есть – «Ищу совета», в которой зачастую просят помощи и в юридических вопросах. Многие ответы меня просто шокировали!
Например, спрашивают, надо ли отвечать на требование суда. Советуют: не надо! Суд на то и суд, чтобы во всем сам разобрался. Или на вопрос о принятии наследства «доброжелатели» отвечают: первые шесть месяцев ничего делать не надо, а потом идите к нотариусу и решайте, принимать наследство или отказываться от него. Такое положение действовало давно, современный закон предусматривает автоматическое вступление в права наследования, а отказаться от него можно в течение тре х месяцев ... А то и еще хуже: что надо делать, чтобы развестись через суд? Оказывается, надо собирать справки о побоях!
Конечно, встречаются и вполне дельные ответы. Но если комментов под сотню, а верных среди них – один-два, то вычленить из общей массы рациональное сложно. Признаюсь, вначале и я пытался в этой группе отвечать на юридические вопросы, но потом почувствовал, что это глас вопиющего в пустыне и в конечном итоге бессмысленное занятие. Доверяют больше тому, во что удобнее верить.
Но как же следует поступить, чтобы избежать конфликта с законом?
Во-первых, надо знать законы. Их тексты доступны бесплатно на сайте https://www.riigiteataja.ee. Там же можно найти и переводы законов на русский язык. Обязательно следите за тем, чтобы открылась действующая редакция. Для этого надо кликнуть на кнопку Hetkel kehtiv. Это важно, так как за время своего действия законы часто меняются. Например, в Закон о строительстве (действовавшего с 01.01.2003 по 01.07.2015) было внесено 30 изменений, а в Гражданско-процессуальный кодекс - 52. Возможная проблема - это сложность юридического языка, в результате чего не все может быть понято.
Совсем не обязательно изучать все законы. Каждый из них имеет свою целевую группу. Так, например, предприниматели по меньшей мере должны знать Закон о трудовом договоре, Вещно-обязательственный закон и Коммерческий кодекс. При возникновении семейных неурядиц каждому человеку разумно прочитать Закон о семье.
Во-вторых, тексты законов имеются на сайтах государственных учреждений и ведомств. Там же можно найти и ответы на часто повторяющиеся вопросы.
В-третьих, для того, чтобы понять и правильно истолковать закон, неплохо ознакомиться с решениями Государственного суда (www.nc.ee) по интересующему вас вопросу. Со временем судебная практика меняется, и Госсуд может менять свою более раннюю трактовку закона или давать другие рекомендации по его применению. Так, например, в мае 2014 года Государственный суд принял решение по делу номер 3-2-1-79-13, которое существенно изменило подход к решению трудовых споров. В итоге это привело к значительному увеличению ответственности работодателя в случае незаконного отказа от трудового договора. Сам Закон о трудовом договоре не изменился, но оказалось что все, в том числе и суды, неправильно его толковали.
В-четвертых, пользуйтесь «всемирной паутиной». В интернете много материалов известных юридических и адвокатских бюро по разным вопросам, поэтому там можно найти много дельных советов.
В-пятых, не стесняйтесь обращаться за советом к чиновникам. Они должны лучше всего знать законы, касающиеся сферы их деятельности, а консультирование населения - их прямая обязанность. Но и тут не совсем все гладко.
Мне пришлось столкнуться с такой ситуацией: молодая семья находилась за границей вне пределов Еврозоны. Муж, гражданин Эстонии, занимался там бизнесом, имел вид на жительство и разрешение на работу. Жена была беременна и решила, что лучше рожать там: климат теплый, много фруктов и море – ласковое. Все прошло хорошо, но настало время возвратиться домой в Эстонию. И возник вопрос: что надо сделать, чтобы на границе Эстонии не возникло проблем с новорожденным? За советом обратились к сотрудникам Департамента полиции и погранохраны, получили от них несколько бессмысленных и противоречивых ответов: следуя им, семья, наверное, и по сей день еще не вернулась бы домой. Но, к счастью, все разрешилось благополучно, а правильный совет дало Министерство иностранных дел.
В-шестых, можно обратиться за бесплатной юридической помощью. Данные о времени и месте реализации совместного проекта Министерства юстиции и Союза юристов «Правовая аптека» можно получить на сайте http://www.juristideliit.ee/tasuta-oigusabi/. Бесплатную юридическую помощь оказывает так же Õigusteenuste büroo (http://otb.ee/). По несложным проблемам вопрос можно задать через сайт www.juristaitab.ee. Иногда бесплатные консультации дает и мое юридическое бюро INVICTUS. Новая кампания начнется как раз через несколько дней, так что следите за нашей рассылкой в Facebook.
В-седьмых, закон дает возможность ходатайствовать о государственной юридической помощи. Государственная юридическая помощь означает, что лицу предоставляется юридическая услуга за счет государства. Государственную юридическую помощь оказывает адвокат, и она предоставляется в досудебном производстве (в гражданских, уголовных делах и делах о проступке), в судебном производстве (гражданских, уголовных делах, делах о проступке и административный делах), в исполнительном производстве, административном производстве, процедуре возобновления производства по вновь открывшимся обстоятельствам, составлении юридического документа или другом консультировании, или представительстве в правовой сфере. Но при назначении юридической помощи на вас может быть возложена обязанность после завершения судебных прений оплатить расходы на предоставление юридической помощи частично или полностью.
В-восьмых, можно застраховать свои юридические расходы. Этим занимается D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS. В число компенсируемых расходов входят, например, плата адвокатам, экспертам, государственные пошлины, судебные издержки второй стороны, взыскиваемые по решению суда, расходы на проезд для участия в судебных заседаниях за границей и издержки в связи с исполнительным производством.
В-девятых, далеко не всегда обращение в суд должно быть сложным и дорогостоящим процессом. Для взыскания денежных требований, общая сумма которых с учетом интрессов и пенни не превышает 6400 евро, предусмотрено ускоренное производство по платежному поручению. Данный вид производства не предусматривает судебного заседания, а значит, существенным образом ускоряет весь процесс и уменьшает его затратность. Ускоренное производство по платежному поручению применимо в том числе и к требованиям по алиментам и долговым требованиям. Заявление по возбуждению ускоренного производства по платежному поручению может подать любой человек, в электронной среде по адресу https://www.e-toimik.ee/. Рассматривать заявление же будет Хаапсалуское судебное здание Пярнуского уездного суда.
И наконец - смелее обращайтесь к профессионалам. Опытные адвокаты и юристы несомненно дадут вам правильный совет. Слухи о том, что это очень дорого, неверны. На рынке юридических услуг много бюро, и всегда можно найти подходящее по ценам. Важно и то, что стоимость оказанной клиенту услуги несоразмерна стоимости рисков при проигрыше судебного спора. Отказавшись от услуг юриста, сэкономить можно несколько сотен евро, а проиграть – десятки тысяч. Так что считайтесь с тем, что самая дешtвая услуга не всегда может оказаться лучшей. Ко мне неоднократно обращались с делами, в которых были допущены непростительные и, к сожалению, непоправимые ошибки.
Если вы ищите юриста, обязательно сходите в его бюро и познакомьтесь с ним лично. Между клиентом и его поверенным обязательно должно быть не только доверие, но и готовность к совместной напряженной работе. Небольшим фирмам, которые не могут держать в штате юриста, разумно заключать с юридическими бюро корпоративные договоры. Тогда специалист будет сопровождать фирму при решении любых юридических вопросов, что поможет избежать многих проблем. Стоимость такой услуги должна быть по силам даже небольшим фирмам.
Я считаю, что в настоящее время у нас слишком много законов и ориентироваться в них сложно не только обычному человеку, но и специалисту. Кроме этого современный юридический язык мало понятен даже носителю государственного языка, и здесь без специалиста просто не обойтись. Роль хорошего юриста не ограничивается лишь знанием законов, умением их трактовать и составлять грамотные юридические документы: он должен быть в состоянии оказать клиенту психологическую поддержку, быть всегда готовым к общению и проявлять максимум терпения, доброжелательности и внимания.
За более чем двадцатилетнюю практику, я неоднократно слышал слова благодарности от клиентов за то, что поддержка (не только юридическая) помогла им справиться с тяжелой жизненной ситуацией. Очень чувствительными и, как правило, сложными были вопросы, связанные с возмещением морального ущерба. Наши люди часто черпают информацию из зарубежной прессы, и чего греха таить – из телесериалов и художественной литературы. В итоге многие убеждены, что моральный вред можно оценить цифрой с пятью нулями.
Это далеко не так. В Эстонии право на возмещение морального вреда указано только в Конституции. Обязательственно-правовой закон уже говорит об имущественном и неимущественном вреде. А судебная практика подтверждает, что возмещение неимущественного вреда не должно приводить к неосновательному обогащению.
Еще сейчас очень часто возникают споры по порядку общения родителей с детьми после развода, особенно если бывшие супруги – граждане разных стран. Вообще, какие времена, такие и темы обращения к юристу: скажем, в семейных делах одним из сложных и напряженных моментов стал раздел имущества, так как у людей появилось, что делить. Очень часто люди страдают из-за собственной глупости, лени, халатности – называйте как хотите.
Самое наглядное доказательство тому – что люди не читают договоры (или не умеют их прочесть). Здесь море примеров. Клиенты постоянно спрашивают, как, почему, на каком основании, даже не удосужившись прочитать договор, который сами же подписали.
Неспроста проводят параллели между работой врача и юриста: в первую очередь надо найти такого юриста, который своей деятельностью точно не навредит. Но толк от общения с ним будет только в том случае, если доверитель предельно точен в предоставляемой информации. Как и к врачу, к юристу лучше обращаться, не когда болезнь уже запущена, а заранее, чтобы предотвратить ее, проконсультировавшись перед важным шагом в жизни. Предупрежден – значит вооружен!