МИД РФ прояснил россиянам смысл слов «рюсся», «яблан» и «позориште»

В частности, дипломаты рекомендуют гражданам РФ проявлять дружелюбие к местному населению и не употреблять в разговоре английскую и русскую ненормативную лексику, а также проясняют смысл слов "рюсся" и "яблан", сообщает портал Newsru.com.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел россиянам, собирающимся отправиться за границу, настоятельно посоветовали не злоупотреблять алкоголем и воздерживаться от критической оценки манер, поведения местных жителей и их языка или культурно-религиозных традиций. "В странах с долей чернокожего населения стоит воздерживаться от использования слов "негр" или "ниггер", а также их производных", - говорится в памятке.

В государствах с прочными исламскими традициями россиянам не следует участвовать в азартных играх, допускать прилюдные объятия и поцелуи, демонстрировать или дарить продукцию эротического содержания, а также "обращать пристальные взгляды на женщин, указывать на них рукой или пальцем, пытаться заговорить или познакомиться с женщинами на улице".

В государствах с буддийской традицией МИД не рекомендует россиянам посещать религиозно-культовые объекты в обуви и чрезмерно открытой верхней одежде, допускать прикосновения к одежде и тактильные контакты с буддистскими монахами и дотрагиваться до головы местного жителя или чужого ребенка.

Кроме того, отдельный раздел памятки посвящен особенностям поведения и жестикуляции в ряде иностранных государств. В частности, в Греции россиянам не стоит поворачивать ладонь к собеседнику, растопырив пальцы. "Этот жест ("мунца") - серьезное оскорбление (типа "глаз выколю!"). Он означает, что человека не хотят больше слушать либо он совершил постыдный поступок", - объяснили в МИДе.

В Таиланде, куда многие россияне едут на пляжный отдых, МИД предостерегает от "неуважительных жестов и выражений по отношению к национальному флагу и портретам покойного короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX) и новому королю Махе Вачиралонгкорну (Рамы X)". Оскорбления короля и его семьи караются в Таиланде 15 годами тюрьмы. Ни в коем случае не стоит дотрагиваться до головы тайца или гладить его по голове, подчеркивают в министерстве.

Во Франции россиянам, по мнению МИДа, следует избегать такого поведения в отношении женщин, которое может восприниматься как проявление "сексизма". "Желательно не реагировать на представителей ЛГБТ-сообщества, не адресовать им оскорбительных слов или жестов", - подчеркивается в памятке.

Отдельно в МИДе заострили внимание на речевых и лексических особенностях в разных странах, которые могут обернуться проблемами для российских туристов.

Внимание россиян, собирающихся на отдых в Словакию, дипломаты обращают на то, что словацкая ненормативная лексика схожа по звучанию с русской, а штраф за ее употребление в общественном месте составляет от 50 до 100 евро.

Сербский язык тоже близок к русскому, но здесь не следует проявлять "эмоционально окрашенную реакцию" на такие сербские слова, как "понос" ("гордость"), "яблан" ("тополь"), "позориште" ("театр").

Кроме того, в МИД предостерегли граждан РФ от неосторожного использования слов "курица" и "спички", которые в сербском языке схожи по звучанию со словами "курац" и "пичка", обозначающими мужской и женский половые органы соответственно.

В Финляндии, по настоянию российского МИДа, соотечественникам не следует использовать слово "рюсся" - пренебрежительное название россиян и русских. Если представитесь таким образом, "финский собеседник в лучшем случае будет просто обескуражен, а в худшем - станет относиться к вам неуважительно".