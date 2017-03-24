Вопрос читателя: когда в Ласнамяэ отремонтируют кошмарную улицу Варраку?

По словам мужчины, он проживает неподалеку от поликлиники «Медикум», а его путь на работу обычно пролегает через улицу Варраку в столичном районе Ласнамяэ. «Почти каждый день я проезжаю тут на машине. Дорожное полотно находится в ужасном состоянии – повсюду огромные дыры и щели, - сетует он. – Я бы, возможно, ездил бы на общественном транспорте, но на этой дороге автобус так сильно трясет, что боишься не удержаться за поручень и упасть».

Читатель отметил, что находящийся в ужасном состоянии участок улицы Варраку начинается от улицы Пунане, а заканчивается рядом с улицей Тяхесаю. «Планирует ли город отремонтировать этот ужас? Кстати, улица Вилисуу, прилегающая к улице Варраку, также может похвастаться дорожным полотном, которое больше напоминает поверхность Луны», - отметил он.

На вопрос читателя ответил главный специалист Таллиннского коммунального департамента Тармо Антсон:

Обслуживание и ремонт дорог в Таллинне осуществляется с учетом денежных средств, выделенных государством местным самоуправлениям и предусмотренных ежегодным бюджетом, утвержденным Таллиннским горсобранием.

В этом году Таллиннский коммунальный департамент планирует подготовить проектную документацию по реконструкции моста Варраку, ремонт которого, согласно предварительной программе финансирования ремонта дорог, ожидается в 2018 году. До начала работ по реконструкции моста Таллиннский коммунальный департамент будет осуществлять профилактический ремонт как самого моста, так и дорожного покрытия ведущих к нему улиц.

Крупномасштабные дорожные работы невозможно производить зимой, поскольку этому препятствуют плохие погодные условия. Приступить к профилактическому ремонту на улице Варраку можно после запуска заводов по производству асфальта. Также важно, чтобы среднесуточная температура составляла не менее пяти градусов тепла.

Согласно программе ремонта внутриквартальных дорог и тротуаров, в 2017 году в микрорайоне Лаагна будет осуществлен восстановительный ремонт как дорог, так и тротуаров.

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