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МИД России: новые санкции США вызывают разочарование

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Rus.Postimees.ee
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Мария Захарова. | ФОТО: Grigoriy Sisoev/Sputnik

Министерство иностранных дел России выразило разочарование решением американских властей ввести санкции против восьми российских организаций, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликовано на странице ведомства в сети Facebook.

"Решение администрации США о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, в том числе связанных с авиастроением и подготовкой летных специалистов, вызывает недоумение и разочарование, - говорится в сообщении. - Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не причиняет, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией".

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что этот шаг "не стыкуется со звучащими из Вашингтона заявлениями о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе свившим гнездо на сирийской территории". Действия Вашингтона противоречат утверждениям о приоритетности борьбы с террором, который угрожает и самим США, уверены в МИД России.

Захарова полагает, что американские власти "идут на поводу у тех, кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение российско-американского сотрудничества". "Эти деятели давно ищут врагов не там, где они реально существуют. Интересам безопасности США подобный подход явно не отвечает", - подытожила представитель МИД РФ.

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