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Разъяренные пользователи подали в суд на Microsoft из-за Windows 10

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: RICHARD DREW/AP

В окружной суд США в Чикаго поступил коллективный иск на компанию Microsoft из-за нестабильной работы операционной системы Windows 10. Об этом сообщает портал The Register.

Инициаторами иска стали трое американцев, которые не смогли восстановить ценную информацию после внезапного обновления системы, сообщает Lenta.ru.

В жалобе говорится, что Windows 10 является дефектным продуктом, и ее производитель не в состоянии открыто сообщить о потенциальных рисках, связанных с ее установкой. Издание отмечает, что истцы потеряли ценные данные из-за того, что новая ОС работает крайне нестабильно.

Адвокаты, представляющие интересы пострадавших на суде, настаивают на том, чтобы компания задумалась о механизме возмещения убытков, которые несут тысячи пользователей, пострадавших из-за перехода на Windows 10. По мнению защиты, юзеры должны получить гарантию на 30 дней с момента установки.

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