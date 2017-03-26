Разъяренные пользователи подали в суд на Microsoft из-за Windows 10

Инициаторами иска стали трое американцев, которые не смогли восстановить ценную информацию после внезапного обновления системы, сообщает Lenta.ru.

В жалобе говорится, что Windows 10 является дефектным продуктом, и ее производитель не в состоянии открыто сообщить о потенциальных рисках, связанных с ее установкой. Издание отмечает, что истцы потеряли ценные данные из-за того, что новая ОС работает крайне нестабильно.

Адвокаты, представляющие интересы пострадавших на суде, настаивают на том, чтобы компания задумалась о механизме возмещения убытков, которые несут тысячи пользователей, пострадавших из-за перехода на Windows 10. По мнению защиты, юзеры должны получить гарантию на 30 дней с момента установки.