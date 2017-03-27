МуПо усиленно следит за неправильно припаркованными автомобилями

В Таллинне началась уборка основных магистралей город от накопившегося за зиму мусора, а также приведение в порядок придорожных территорий и сточных трасс, пишет Rus.Err. Однако ей мешают неправильно припаркованные транспортные средства.

Предупредительный штраф за неправильную парковку – 20 евро. Есть и другие санкции, например, может быть начато дело о проступке, отметил Бойцов.