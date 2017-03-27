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МуПо усиленно следит за неправильно припаркованными автомобилями

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративный снимок. Ласнамяэ. | ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Главный инспектор Муниципальной полиции Павел Бойцов сказал службе новостей "Радио 4", что больше всего проблем с неправильно припаркованными автомобилями – в Ласнамяэ и центре города.

В Таллинне началась уборка основных магистралей город от накопившегося за зиму мусора, а также приведение в порядок придорожных территорий и сточных трасс,  пишет Rus.Err. Однако ей мешают неправильно припаркованные транспортные средства.

Предупредительный штраф за неправильную парковку – 20 евро. Есть и другие санкции, например, может быть начато дело о проступке, отметил Бойцов.

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