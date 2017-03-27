Он нам не Димон: во время митинга в Москве задержаны 1030 человек

Акции протеста прошли по всей России. Поводом для них стала публикация Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в которой говорилось о секретных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. В некоторых городах прошли задержания, больше всего участников митингов взяли под стражу в Москве, передает Newsru.com.

К 3:30 в отделениях полиции Москвы оставались как минимум 120 человек, говорится в сообщении "ОВД-Инфо". По данным проекта, большинство задержанных, которых отпустили из ОВД, были оформлены по статье 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф до 20 тысяч рублей за "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". В ближайшее время пройдут суды по этим делам.

СК провел допросы по делу о нападении на полицейского

По сведения "ОВД-Инфо", в 22 ОВД следователи допрашивали задержанных в рамках дела, возбужденного после получения полицейским травмы. СК возбудил уголовное дело по 317 ст. УК ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

По данным полиции, 26 марта в центре Москвы 33-летнему полицейскому, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, "в том числе по осуществлению охраны общественного порядка, неизвестные умышленно нанесли множественные удары неустановленном предметом в область головы". Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

По сведениям РБК, следователи допросили 18-летнего Вячеслава Новикова и еще девять человек в ОВД Донского района в качестве свидетелей в рамках уголовного дела, возбужденного после нападения на сотрудника полиции. Об этом сообщил адвокат Новикова Олег Елиссев.После допроса Новикова и всех находящихся в ОВД отпустили домой. В отношении Новикова и некоторых других задержанных был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2, п. 5 КоАП. Суд над Новиковым и над другими задержанными на Тверской и доставленными в ОВД Донское, состоится в среду, 29 марта.

Ранее журналист РБК Тимофей Дзядко со ссылкой на родственницу Новикова сообщил в своем Facebook, что Новиков - один из возможных подозреваемых в нападении на полицейского.

Большинство участников митингов - молодые люди

Российская пресса отмечает, что в протестах приняли участие молодые люди - больше половины пришедших на акцию составили школьники, учащиеся колледжей и первых курсов институтов, пишет "Коммерсант".

Митинг против коррупции в столице состоялся на Пушкинской площади столицы. По оценке Фонда борьбы с коррупцией, в нем участвовали 25-30 тыс. человек. В МВД заявили о 7-8 тыс. участников.

Среди задержанных в Москве: идейный вдохновитель митинга протеста Алексей Навальный, а также все сотрудники главного офиса Фонда борьбы с коррупцией. Навального задержали почти сразу при появлении на улице - в районе станции метро "Маяковская". В его отношении был составлен протокол об административном правонарушении за нарушение установленного порядка при организации несанкционированной акции. Суд по делу оппозиционера состоится в понедельник, 27 марта. В отношении ФБК проводится доследственная проверка в связи с возможными экстремистскими высказываниями в интернет-трансляции воскресных акций на YouTube.

Как утверждает Навальный, акция проводилась в 99 городах. В митингах, прошедших в основном относительно мирно, приняло участие от нескольких десятков до нескольких тысяч человек, сообщает "Независимая газета". В городах, где акцию не согласовали, митинги вылились в противостояние с полицией. Так, многочисленные задержания прошли о Владивостоке и Самаре, где протесты переместились к отделам полиции, куда свезли активистов. Помимо Владивостока задержания прошли в Нижнем Новгороде, Самаре, Махачкале, Нижнем Тагиле, Туле, Пскове и других городах.

Организатора митинга сторонников Навального в Чите студента Николая Макарова облили зеленкой. В Тамбове после антикоррупционного митинга был задержан координатор "Открытой России" Владимир Жилкин.

В Петербурге, по данным "Фонтанки", задержали около 130 человек. Задержанные подписывали административный протокол и уходили после воспитательной беседы с сотрудниками Центра "Э", сообщало агентство. Статья предполагает либо штраф, либо обязательные работы.