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Симсон: правительство планирует масштабное дорожное строительство

BNS
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Знак, предупреждающий о дорожных работах. | ФОТО: Eeva Kaun

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, правительство намерено придерживаться планов масштабного дорожного строительства и готово для этого взять кредит.

«Правительство настроено крайне амбициозно, оно уже с помощью департамента шоссейных дорог приступило к картированию тех дорог и дорожных участков, которые можно было бы построить быстрее всего. Мы считаем, что следует развивать маршруты Таллинн-Пярну, Таллинн-Нарва и Таллинн-Тарту, и в то же время найти средства на обслуживание небольших шоссе и гравийных дорог», - сказала Симсон.

По словам Симсон, правящая коалиция договорилась, что готова взять кредит на крупномасштабные инфраструктурные объекты. Запланированные на три года дополнительные средства на развитие дорожных и железнодорожных объектов составляют 45 млн евро в год, то есть 135 млн евро.

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