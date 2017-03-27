Симсон: правительство планирует масштабное дорожное строительство

«Правительство настроено крайне амбициозно, оно уже с помощью департамента шоссейных дорог приступило к картированию тех дорог и дорожных участков, которые можно было бы построить быстрее всего. Мы считаем, что следует развивать маршруты Таллинн-Пярну, Таллинн-Нарва и Таллинн-Тарту, и в то же время найти средства на обслуживание небольших шоссе и гравийных дорог», - сказала Симсон.

По словам Симсон, правящая коалиция договорилась, что готова взять кредит на крупномасштабные инфраструктурные объекты. Запланированные на три года дополнительные средства на развитие дорожных и железнодорожных объектов составляют 45 млн евро в год, то есть 135 млн евро.