Полиция задержала в Нымме мужчин, которые украли 300 литров водки
28 марта 2017 г., 12:19
Полиция поймала в ночь на понедельник в столичном районе Нымме мужчин, которые украли 300 литров водки со склада, сообщает Postimees.
Прибывшие на место происшествия полицейские остановили покидающую территорию складу машину Opel Zafira, за рулем которой был 39-летний мужчина. В автомобиле было обнаружено 300 литров водки.
Помимо водителя были задержаны покидающие территорию предприятия пешком 30-летний и 33-летний мужчины, которые были доставлены в полицейский участок.
Нанесенный кражей ущерб выясняется.
Пыхьяская окружная прокуратура для расследования кражи начала уголовное производство.