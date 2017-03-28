Полиция задержала в Нымме мужчин, которые украли 300 литров водки

Прибывшие на место происшествия полицейские остановили покидающую территорию складу машину Opel Zafira, за рулем которой был 39-летний мужчина. В автомобиле было обнаружено 300 литров водки.

Помимо водителя были задержаны покидающие территорию предприятия пешком 30-летний и 33-летний мужчины, которые были доставлены в полицейский участок.

Нанесенный кражей ущерб выясняется.

Пыхьяская окружная прокуратура для расследования кражи начала уголовное производство.