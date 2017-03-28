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Полиция задержала в Нымме мужчин, которые украли 300 литров водки

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Полиция поймала в ночь на понедельник в столичном районе Нымме мужчин, которые украли 300 литров водки со склада, сообщает Postimees.

Прибывшие на место происшествия полицейские остановили покидающую территорию складу машину Opel Zafira, за рулем которой был 39-летний мужчина. В автомобиле было обнаружено 300 литров водки.

Помимо водителя были задержаны покидающие территорию предприятия пешком 30-летний и 33-летний мужчины, которые были доставлены в полицейский участок.

Нанесенный кражей ущерб выясняется.

Пыхьяская окружная прокуратура для расследования кражи начала уголовное производство.

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