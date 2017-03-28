Фото: полиция устанавливает личность мужчины, укравшего кредитную карточку
28 марта 2017 г., 15:23
В феврале этого года в Таллиннском аэропорту мужчина, личность которого пока не установлена, украл кредитую карточку, с помощью которой оплатил покупки в магазине, а также снял с ее помощью наличные в банкомате, сообщает пресс-служба полиции.
Сумма причиненного ущерба составила 1400 евро. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Полиция просит всех, кто узнает изображенного на фотографиях мужчину, связаться с Кесклиннаским полицейским участком по телефонам 612 5491 или 612 5458.