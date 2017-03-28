Галерея: сборная Эстонии по футболу разгромила хорватов

Галерея: сборная Эстонии по футболу разгромила хорватов1
28 марта 2017 г., 20:56
Во вторник, 28 марта, сборная Эстонии по футболу на таллиннской "А. Ле Кок Арене" разгромила в товарищеском матче хорватов со счетом 3:0.
Уже на первой минуте Сийм Лутс вышел один на один и, послав мяч в ворота, которые сторожил Ловре Калинич, вывел хозяев вперед, пишет rus.err.ee.
На 81-й минуте вышедший на замену Константин Васильев, получив пас от Лутса, удвоил преимущество.
А еще через две минуты все тот же Васильев сделал результативную передачу на другого резервиста Сергея Зенева, который забил свой 11-й гол за сборную.