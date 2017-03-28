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Галерея: сборная Эстонии по футболу разгромила хорватов

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Sports.ee
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Во вторник, 28 марта, сборная Эстонии по футболу на таллиннской "А. Ле Кок Арене" разгромила в товарищеском матче хорватов со счетом 3:0.

Уже на первой минуте Сийм Лутс вышел один на один и, послав мяч в ворота, которые сторожил Ловре Калинич, вывел хозяев вперед, пишет rus.err.ee.

На 81-й минуте вышедший на замену Константин Васильев, получив пас от Лутса, удвоил преимущество.

А еще через две минуты все тот же Васильев сделал результативную передачу на другого резервиста Сергея Зенева, который забил свой 11-й гол за сборную.

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