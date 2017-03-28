EVR Cargo: грузовой поезд, из цистерны которого произошла утечка химикатов, проверен и возобновит путь

Предприятие EVR Cargo сообщило, что все 36 цистерн состава проверены комиссией экспертов, вероятность возможной дополнительной протечки сведена к минимуму. Поезд отправится из Тапа в Мууга в 21.30 во вторник. Движение поезда будет контролировать диспетчер железной дороги Eesti Raudtee.

Как сообщило предприятие, в обслуживающую состав бригаду дополнительно включен осмотрщик вагонов из EVR Cargo, чтобы в случае необходимости своевременно отреагировать на опасность протечки. Кроме того, вдоль железнодорожного полотна по шоссе в одно время с эшелоном будет двигаться старший мастер пункта тапаского техухода EVR Cargor.

Как сообщили из EVR Cargo, жидкий груз перевозится вагонами, арендованными клиентом. Ни собственником вагонов, ни предприятием, предоставившим эти вагоны в аренду, EVR Cargo не является. Предприятие также предупредило, что провело все предусмотренные проверочные процедуры, однако не установило протечки или иных отклонений от требований. Предприятие пояснило, что всегда проводит наружный осмотр, в ходе которого визуально проверяется техническое состояние вагонов, в том числе и то, не течет ли груз, не открыты ли люки, закрыта ли вентиляция и на месте ли пломбы. Проверяется также исправность тормозов.

Поскольку при проверке никаких отклонений не было обнаружено, то предприятие уверено, что протечка произошла, когда состав был в пути.

В 16.21 в понедельник в центр тревоги поступило сообщение, что на железнодорожной станции в поселке Сонда из цистерны шедшего с завода в Кохтла-Ярве в Мууга грузового состава течет сольвент. Спасатели создали вокруг станции километровую защитную зону, из которой эвакуировали людей, железнодорожное движение было приостановлено. В 17.16 утечку из цистерны ликвидировали, вытекшее вещество покрыли пеной. Люди не пострадали.

Поезд продолжил движение в Мууга, но в 20.32 его остановили на грузовой станции в Тапа, поскольку на переездах Имасту и Тапа из другой цистерны этого же состава вновь стал вытекать сольвент. Вытекшее вещество быстро испарилось благодаря ветру. Спасатели закрыли протекающий вентиль и покрыли вытекшее вещество пеной.

Пресс-секретарь Eesti Raudtee Лийна Халлик сказала BNS во вторник около полудня, что поезд все еще стоит в Тапа, где специалисты проверяют все 34 вагона, и после того, как выяснится, что все в порядке, поезд сможет двигаться дальше в Мууга.

Халлик добавила, что Eesti Raudtee вместе с владельцем груза EVR Cargo расследует причины утечки из цистерн, а инспекция окружающей среды исследует масштаб нанесенного окружающей среде ущерба.

Инспекция окружающей среды во вторник начала уголовное расследование в связи с произошедшей в понедельник на железнодорожных станциях Сонда и Тапа в Ида-Вирумаа утечкой токсичного сольвента из двух цистерн, вытечь могло до 50 тонн химикалий, сообщил пресс-секретарь инспекции.

Уголовное дело начато в на основании статьи Пенитенциарного кодекса о нарушении по неосторожности требований к хранению химикалий и опасных отходов. Дело ведет Вируская окружная прокуратура.