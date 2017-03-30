Угроза взрыва в Кохтла-Ярве: спецоперация длилась четыре часа
Саперы использовали робота и водяную пушку!
30 марта 2017 г., 12:24
В среду вечером в Кохтла-Ярве оставленная на улице сумка вызвала панику, но в результате четырехчасовой операции саперы выяснили, что в ней нет ничего опасного.
Около 19.22 восточно-эстонской саперной группе поступило сообщение из Кризисного центра о подозрительной сумке на улице Мыйза в Кохтла-Ярве. Работы на месте заняли почти четыре часа и включали также эвакуацию людей.
Саперы использовали для операции служебную собаку, робота и водяную пушку. В вызвавшей панику сумке обнаружились личные вещи, саперы не нашли в ней ничего взрывоопасного.