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Угроза взрыва в Кохтла-Ярве: спецоперация длилась четыре часа

Саперы использовали робота и водяную пушку!

BNS
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Робот-сапер. Иллюстративное фото. | ФОТО: Teet Malsroos/Õhtuleht

В среду вечером в Кохтла-Ярве оставленная на улице сумка вызвала панику, но в результате четырехчасовой операции саперы выяснили, что в ней нет ничего опасного.

Около 19.22 восточно-эстонской саперной группе поступило сообщение из Кризисного центра о подозрительной сумке на улице Мыйза в Кохтла-Ярве. Работы на месте заняли почти четыре часа и включали также эвакуацию людей.

Саперы использовали для операции служебную собаку, робота и водяную пушку. В вызвавшей панику сумке обнаружились личные вещи, саперы не нашли в ней ничего взрывоопасного.

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