Угроза взрыва в Кохтла-Ярве: спецоперация длилась четыре часа

Около 19.22 восточно-эстонской саперной группе поступило сообщение из Кризисного центра о подозрительной сумке на улице Мыйза в Кохтла-Ярве. Работы на месте заняли почти четыре часа и включали также эвакуацию людей.

Саперы использовали для операции служебную собаку, робота и водяную пушку. В вызвавшей панику сумке обнаружились личные вещи, саперы не нашли в ней ничего взрывоопасного.