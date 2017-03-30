Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Анвельт: у Европы есть несколько слабых звеньев, которые используют террористы

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Eero Vabamägi

В четверг в Таллинне открылась международная конференция «Ответ Европы терроризму». Участвующие в ее работе авторитетные специалисты обсудят вызовы, которые будут стоять перед учреждениями безопасности в ближайшие пять лет.

Открывая конференцию, министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт отметил, что у Европы есть несколько слабых звеньев, которые используют террористы — например, слабое сотрудничество в правозащите, медленное внедрение инновационных технологий, популизм и конфликты между государствами, сообщил пресс-секретарь МВД.

"Эти слабые звенья — вода на мельницу терроризма, помогающая ставить под сомнение справедливость демократии и правового государства, заставляя государства ограничивать основные права и свободы. Mы не должны поддаваться на эти провокации, мы должны остаться верны своему избранному честному пути прав человека, иначе победит терроризм", - сказал Анвельт.

"Произошедшие на прошлой неделе в Лондоне события вновь болезненно напомнили нам, что терроризм близко и что он представляет собой проблему. Поэтому для союзных стран ЕС так важно мощное сотрудничество как по юридическим вопросам, так и в обмене данными и в пограничном контроле. Тут у Эстонии есть возможность занять ведущую роль во втором полугодии, во время своего председательства в ЕС", - заявил на открытии конференции уполномоченный Европейской Комиссии Джулиан Кинг.

В работе конференции принимают участие эксперты из Бельгии, Великобритании, Франции, Швеции и Эстонии.

Наверх