Анвельт: у Европы есть несколько слабых звеньев, которые используют террористы

Открывая конференцию, министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт отметил, что у Европы есть несколько слабых звеньев, которые используют террористы — например, слабое сотрудничество в правозащите, медленное внедрение инновационных технологий, популизм и конфликты между государствами, сообщил пресс-секретарь МВД.

"Эти слабые звенья — вода на мельницу терроризма, помогающая ставить под сомнение справедливость демократии и правового государства, заставляя государства ограничивать основные права и свободы. Mы не должны поддаваться на эти провокации, мы должны остаться верны своему избранному честному пути прав человека, иначе победит терроризм", - сказал Анвельт.

"Произошедшие на прошлой неделе в Лондоне события вновь болезненно напомнили нам, что терроризм близко и что он представляет собой проблему. Поэтому для союзных стран ЕС так важно мощное сотрудничество как по юридическим вопросам, так и в обмене данными и в пограничном контроле. Тут у Эстонии есть возможность занять ведущую роль во втором полугодии, во время своего председательства в ЕС", - заявил на открытии конференции уполномоченный Европейской Комиссии Джулиан Кинг.

В работе конференции принимают участие эксперты из Бельгии, Великобритании, Франции, Швеции и Эстонии.