Вопреки мнениям людей: правительство не откажется от плана создать в Ида-Вирумаа гигантскую волость

Правительство 9 февраля предложило восьми ида-вируским волостям согласиться на объединение в одно самоуправление, а не два, как те планировали. Речь идет о волостях Тойла, Кохтла, Кохтла-Нымме, образовавших ранее в ходе переговоров так называемую северную группу слияния, волостях Мяэтагузе, Ийзаку, Алайыэ и Тудулинна - южная группа, а также о восточной приграничной волости Иллука, ранее не желавшей договариваться ни с кем.

После поступившего из Таллинна предложения почти все названные самоуправления по очереди решили новых переговоров меж собой не начинать, то есть открыто не поддержали план правительства. Однако провести народные опросы в течение апреля все равно придется, и первые из них назначены на 9-10 апреля.

Пробный опрос провели уже в волости Кохтла-Нымме. Как написала ида-вируская уездная газета "Северное побережье", из 30 его участников почти все проголосовали против создания гигантской волости, двое воздержались. "Я верю, что это и есть разрез народного мнения. Для большинства это совершенно непонятная вещь. Люди опасаются - где же тогда будет центр? Если, например, в Ийзаку, то разумно ли это, что человеку придется ехать за 50 километров за какой-нибудь подписью", - прокомментировал председатель Кохтла-Ныммеского волостного собрания Тармо Кютт.

"Мы можем показать свой настрой против такого метода асфальтового катка", - решительно высказался он против предложения правительства.

Труднее всего придется Иллукаской волости, которая ни с кем не желает объединяться, но, понимая, что это неизбежно, считает создание одной большой волости Суур-Алутагузе наихудшим вариантом. "Будем до конца воевать против предложения правительства, и похоже, что в суд придется обратиться в любом случае", - сказал уездной газете председатель волостного собрания Пауль Кескюла.

Министр административного управления Михаил Корб в интервью Rus.Postimees напомнил, что у самоуправлений были время и возможности договориться самостоятельно в течение прошлого года так, чтобы выполнить все критерии, особенно в части минимального числа жителей. "То, что они не выполнили поставленные перед ними задачи - это, мягко говоря, их вина, и теперь обижаться или критиковать правительство не совсем справедливо", - сказал Корб.

Министр находит естественным и нормальным создание столь большой новой волости Алутагузе, протягивающейся от побережья Финского залива до Чудского озера. Корб напомнил, что часть объединяемой территории, как например волость Иллука, имеет низкую плотность населения, но при этом уклад жизни везде примерно один - хуторской, земледельческий, загородный: "Это не волости городского типа".

Корб также заверил, что члены правительства в данном вопросе единодушны, и нет никаких оснований отказываться от территориального решения, уже предложенного ида-вируским волостям. "Все аргументы с их стороны - эмоциональные, я не вижу ни одного аргумента, почему не может быть большой волости".

"С точки зрения административной реформы, проблемы Ида-Вирумаа заключаются в том, что есть очень богатые волости, как та же самая Иллука - и я понимаю, почему она борется за свою независимость, - и есть волости совсем бедные, например Алайыэ. Простое сравнение: доход волости на одного жителя в Иллука - приблизительно 3000 евро, а в Алайыэ - 600 евро. Это разница в пять раз! Для выполнения задач, стоящих перед местным самоуправлением, у одной волости в пять раз больше ресурсов, чем у другой. Рядом также волость с высокими доходами - Мяэтагузе. Я думаю, создание одной большой волости с достаточно высоким доходом на душу населения - 1600 евро - может достаточно хорошо помочь развитию", - сказал Корб.

Уездному центру Ида-Вирумаа - Йыхвиской волости городского типа не было предложено присоединиться к будущей большой волости, и Йыхви останется самостоятельным самоуправлением. Министр Корб объяснил это нежеланием делать его и впредь центром притяжения инвестиционных ресурсов в новом большом самоуправлении.

О нежелании местных руководителей идти путем большого объединения волостей уже говорили в Рийгикогу, когда соответствующий запрос министру Корбу сделала парламентская фракция Свободной партии. По ее мнению, предложенное правительством объединение не отвечает цели Закона об административной реформе, поскольку в результате появится волость площадью более 1700 квадратных километров без явного центра и с нелогичной системой расселения. Министр в ответ приводил аргументы, в основном те же, что отмечены выше.

Однако вслед за Михаилом Корбом к парламентской трибуне вышел его отец - член Рийгикогу Валерий Корб. Последний долгое время руководил ида-вируским городом Кохтла-Ярве и по сей день имеет там большое влияние. Корб-старший заявил, что запланированное объединение - это только первый этап. Очевидно, что в дальнейшем речь зайдет также о присоединении к гигантской Алутагузеской волости еще и Йыхви, а даже, возможно, и Кохтла-Ярве.

По действующему плану административной реформы, 15 мая - крайний срок для самоуправлений, чтобы представить свои обоснованные мнения относительно предложений правительства. Предложенные правительством объединения должны быть окончательно определены, подготовлены и инициированы в срок до 15 июля.