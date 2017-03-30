За полгода система мониторинга на восточной границе Эстонии пять раз давала сбои

Как подтвердил Департамент полиции и погранохраны (ДПП), в течение последнего полугодия система мониторинга на восточной границе Эстонии пять раз давала сбои, что указывает на прямую необходимость изыскать дополнительные средства на финансирование инфотехнологической системы ДПП.
По словам заместителя генерального директора ДПП Тауно Туйска, радарные пункты пограничной службы были построены и приняты в эксплуатацию в 2006 году, тогда прогнозировалось, что они будут действовать при условии хорошего техухода в течение 20 лет. "Тем самым в 2025 году нас ожидает крупное обновление мониторинговой системы и радарных пунктов, однако до сих пор мы сохраняем имеющийся порядок работы. Чем больше времени проходит, тем больше требуется прилагать внимания и в большем объеме проводить техуход и ремонт, что это требует денег", - сказал Туйск.
По словам Туйска, инциденты критического значения в системе слежения за последние полгода отмечались пять раз — это были и электрозамыкания, человеческие ошибки или же сбои из-за проблем в программном обеспечении. "Это значит, что какие-то радары отключаются и не передают сигнал. Правда, частично их зоны покрывают другие радары, однако выход из строя одного радара в любом случае создает проблемы",- пояснил Туйск.
Последний такой случай отмечался всего несколько дней назад, когда от сильного ветра на электролинию упало дерево, возникло короткое замыкание, и радарный пост перешел на питание от генератора, однако из-за технического сбоя генератор вышел из строя, и вслед за ним из строя вышел и радар.
Пол словам Туйска, проблемы мониторинга на границе картографированы. Подсчитано, что в каждом следующем году следовало бы дополнительно вкладывать в техуход, ремонт и обновление мониторинговой системы около 400 000 евро. Если же дополнительного финансирования не будет, то это, по словам Туйска, слишком большое бремя для техников ДПП.
Департамент полиции и погранохраны (ДПП) в будущем году нуждается в обновлении технических средств на сумму почти 12,6 млн евро, которых, по словам руководителя Департамента Эльмара Вахера, в нынешнем бюджете не просматривается. Дополнительное финансирование системы пограничного мониторинга требуется в объеме чуть более миллиона евро, которые пошли бы на оперативных услуг.