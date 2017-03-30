За полгода система мониторинга на восточной границе Эстонии пять раз давала сбои

По словам заместителя генерального директора ДПП Тауно Туйска, радарные пункты пограничной службы были построены и приняты в эксплуатацию в 2006 году, тогда прогнозировалось, что они будут действовать при условии хорошего техухода в течение 20 лет. "Тем самым в 2025 году нас ожидает крупное обновление мониторинговой системы и радарных пунктов, однако до сих пор мы сохраняем имеющийся порядок работы. Чем больше времени проходит, тем больше требуется прилагать внимания и в большем объеме проводить техуход и ремонт, что это требует денег", - сказал Туйск.

По словам Туйска, инциденты критического значения в системе слежения за последние полгода отмечались пять раз — это были и электрозамыкания, человеческие ошибки или же сбои из-за проблем в программном обеспечении. "Это значит, что какие-то радары отключаются и не передают сигнал. Правда, частично их зоны покрывают другие радары, однако выход из строя одного радара в любом случае создает проблемы",- пояснил Туйск.

Последний такой случай отмечался всего несколько дней назад, когда от сильного ветра на электролинию упало дерево, возникло короткое замыкание, и радарный пост перешел на питание от генератора, однако из-за технического сбоя генератор вышел из строя, и вслед за ним из строя вышел и радар.

Пол словам Туйска, проблемы мониторинга на границе картографированы. Подсчитано, что в каждом следующем году следовало бы дополнительно вкладывать в техуход, ремонт и обновление мониторинговой системы около 400 000 евро. Если же дополнительного финансирования не будет, то это, по словам Туйска, слишком большое бремя для техников ДПП.

Департамент полиции и погранохраны (ДПП) в будущем году нуждается в обновлении технических средств на сумму почти 12,6 млн евро, которых, по словам руководителя Департамента Эльмара Вахера, в нынешнем бюджете не просматривается. Дополнительное финансирование системы пограничного мониторинга требуется в объеме чуть более миллиона евро, которые пошли бы на оперативных услуг.