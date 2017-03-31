До и после: новая комната из ничего

В этой квартире не было отдельной детской, но когда родился второй ребенок, она стала необходима. Что делать?

После ремонта. Фото: blog.sweeten.com

Детской стала часть темной и узкой кухни, которую, кстати, было давно пора ремонтировать. Кухню переместили в гостиную, для чего пришлось снести часть стены.

Фото: blog.sweeten.com

Изначально планировался лишь санитарный ремонт в кухне да покупка новой посудомоечной машины. Появление второго малыша изменило и жизнь семьи, и планы.

Фото: blog.sweeten.com

Результатом все остались довольны. Получилась маленькая, но милая детская, а новая кухня с большим окном, открывающимся в гостиную, отвечала всем запросам хозяйки.

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