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До и после: новая комната из ничего

Rus.Postimees.ee
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Комната до ремонта. | ФОТО: blog.sweeten.com

Если квартира невелика, а дополнительная площадь жизненно необходима, нужно всего лишь хорошенько подумать: вдруг удастся выкроить свободный уголок? Kodu рассказывает как раз о таком случае.

В этой квартире не было отдельной детской, но когда родился второй ребенок, она стала необходима. Что делать?

После ремонта. Фото: blog.sweeten.com

Детской стала часть темной и узкой кухни, которую, кстати, было давно пора ремонтировать. Кухню переместили в гостиную, для чего пришлось снести часть стены.

Фото: blog.sweeten.com

Изначально планировался лишь санитарный ремонт в кухне да покупка новой посудомоечной машины. Появление второго малыша изменило и жизнь семьи, и планы.

Фото: blog.sweeten.com

Результатом все остались довольны. Получилась маленькая, но милая детская, а новая кухня с большим окном, открывающимся в гостиную, отвечала всем запросам хозяйки.

Остальные фотографии находятся ЗДЕСЬ!

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