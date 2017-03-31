До и после: новая комната из ничего

Если квартира невелика, а дополнительная площадь жизненно необходима, нужно всего лишь хорошенько подумать: вдруг удастся выкроить свободный уголок? Kodu рассказывает как раз о таком случае.
В этой квартире не было отдельной детской, но когда родился второй ребенок, она стала необходима. Что делать?
После ремонта. Фото: blog.sweeten.com
Детской стала часть темной и узкой кухни, которую, кстати, было давно пора ремонтировать. Кухню переместили в гостиную, для чего пришлось снести часть стены.
Фото: blog.sweeten.com
Изначально планировался лишь санитарный ремонт в кухне да покупка новой посудомоечной машины. Появление второго малыша изменило и жизнь семьи, и планы.
Фото: blog.sweeten.com
Результатом все остались довольны. Получилась маленькая, но милая детская, а новая кухня с большим окном, открывающимся в гостиную, отвечала всем запросам хозяйки.
Остальные фотографии находятся ЗДЕСЬ!