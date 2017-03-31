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Дом продавался в течение двух лет по очень неожиданной причине

Rus.Postimees.ee
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Тот самый дом в Сиднее. | ФОТО: domain.com.au

Недвижимость продают по разным причинам, у каждого хозяина они свои. Но далеко не каждый раз это происходит из-за наконечника стрелы.

Богатый китайский бизнесмен Ли Инг продал свою роскошную виллу в Сиднее только потому, что она была неправильно расположена по фэн-шуй, цитирует Kodu австралийский портал недвижимости Domain.

В целом, дом подходил бизнесмену идеально, если бы не одно «но»: неподалеку от дома была скала в форме стрелы, которая острым концом смотрела прямо на дом. Специалисты по фэн-шуй сделали вывод, что это очень плохой знак, который посылает в дом негативную энергию.

Сначала бизнесмен хотел снести дом и построить новый, но этому плану было не суждено воплотиться в жизнь. Дом стоимостью 20 млн долларов продавался в течение двух лет. Сам хозяин там никогда не жил: большую часть времени он проводит в Китае и других зарубежных странах.

Наконец, сделка состоялась. Пять спален, шесть ванных комнат, бассейны, теннисный корт, гостевой дом и личный причал принадлежат сейчас австралийской семье, которая, очевидно, не боится плохой энергии.

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